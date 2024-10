Instagram cierra la cuenta de Cristina Fallarás tras publicar las denuncias contra Errejón

La periodista Cristina Fallarás ha denunciado este sábado que la red social Instagram ha cerrado su cuenta pocos días después de que publicara la primera acusación anónima por violencia machista contra el exportavoz de Sumar, Iñigo Errejón.



La periodista ha hecho pública una captura de pantalla en la que Instagram le informa que ha "suspendido" su cuenta "porque esta o la actividad en ella no cumplen con las normas comunitarias".



En una publicación en el TikTok del diario Público, Fallarás ha asegurado que ya había recibido "miles y miles" de acusaciones más contra él y contra otros políticos de diferentes formaciones.



"En mi cuenta de Instagram llevo meses, miles de horas, colgando testimonios de mujeres que me han ido llegando donde las mujeres narran las violencias sexuales que sufrimos. Había miles y miles de testimonios", ha lamentado Fallarás, quien ha asegurado que el cierre de su perfil es "un acto de censura".



Según la periodista, este es un "ataque de Instagram y Meta contra esta lucha de las mujeres por evidenciar las agresiones sexuales que sufrimos".



"Tengo la sensación de que nos están dejando sin vías de expresión, que nos van cerrando todos los cauces por los cuales podemos relatarnos, que otros contenidos no le molestan, pero nuestras vidas sí", ha señalado.



Esta no es la primera vez que Instagram cierra el perfil de Fallarás, que ya vivió un episodio similar el pasado 1 de marzo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es