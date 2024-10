La renovada selección femenina sufre para empatar con Canadá

La selección española femenina de fútbol sufrió en su vuelta a los terrenos de juego en un amistoso de altísimo nivel frente a Canadá, en el que empataron 1-1 con los goles de Alidou y Cristina Martín Prieto.



El conjunto de Montse Tomé no consiguió vencer a las americanas en el cuarto encuentro entre ambas naciones, en el que estuvieron arropadas en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz) por la afición que además celebraba el centenario de la Federación Extremeña de Fútbol.



Las españolas demostraron su superioridad al principio del partido, con un control del balón abrumador, presionando en todo momento y llegando numerosas veces al área, pero la defensa de las visitantes aguantó bien y evitó el gol.



La gran oportunidad de la primera parte llegó en el minuto 25 con el zapatazo de la capitana, Alexia Putellas, en la que el balón dio al palo y fue despejada por Buchanan hasta llegar a las manos de la guardameta.



Cata Coll no se calentó mucho las manos durante el primer tiempo pero hubo dos sustos claros y en el minuto 42 un cara a cara con la delantera canadiense E. Viens casi abre el marcador, pero el tiro fue fuera.



Canadá comenzó el segundo tiempo con tres cambios, entre ellas la delantera Alidou que sorprendió la ‘Roja’ abriendo el marcador en el minuto 48 con un potente disparo desde la frontal del área.



Tomé tardó en hacer cambios y el combinado español tuvo numerosas ocasiones, primero de Alba Redondo tras un robo de Alexia en el área pequeña (min.54), después con un chut blandito de Alexia a las manos de D’ Angelo (m.66), un disparo de Athenea en el minuto 75, una clarísima de Cristina Martín-Prieto en el 77 o una doble oportunidad en el 82.



En el minuto 88 llegó el merecido gol de Cristina Martín Prieto que levantó a todo el estadio, pero aunque siguieron luchando hasta el final no consiguieron la victoria.



Ficha técnica:



1 España: Cata Coll; Ona Batlle, María Méndez (Jenni Hermoso, m.74), Laia Codina, Olga Carmona; Patri Guijarro, Tere Abelleira, Alexia Putellas; Mariona Caldentey, Alba Redondo (Cristina Martín-Prieto m.74) y Athenea del Castillo.



1 Canadá: K.Sheridan (Sabrina D’Angelo m.45); K. Buchanan, J.Rose, V. Gilles, A. La-wrence; S.Awujo (Grosso, m.45), J. Fleming, J.Beckie; O. Smith (Alidou m.45); J.Huitema (Adriana Leon m.76) y E.Viens (Prince m.64)



Goles: 0-1. Alidou, min.48; 1-1 Cristina Martín Prieto m.88



Árbitra: Ewa Augustyn (POL). Tarjeta amarilla para Lawrence (m.79) y amarilla para Sa-brina D’Angelo (m.86)



Incidencias: Encuentro amistoso en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz) ante más de 8.000 espectadores.

