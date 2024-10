Más Madrid cesa a la diputada acusada de mediar para evitar denuncias contra Errejón

Más Madrid ha ordenado el cese de sus cargos a la diputada de esa formación en la Asamblea de Madrid Loreto Arenillas, a la que diversos testimonios acusan de haber mediado para evitar acusaciones de violencia machista contra Íñigo Errejón.



"Ante estas circunstancia hemos exigido la dimisión de la diputada y ante su negativa anunciamos el cese de todas responsabilidades y cargos en el partido", señala un comunicado de la formación que lidera Manuela Bergerot.



"Ningún espacio de la sociedad, tampoco nuestro partido, está libre de violencias machistas. El machismo no entiende de partidos ni ideologías. Intentamos combatirlo formal e informalmente, pero claramente podríamos haberlo hecho mejor", subraya.



"Hace un año" la diputada Loreto Arenillas "tuvo conocimiento de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto en Castellón por el cual una mujer le acusó de tocarle el culo”, señala el comunicado de Más Madrid.



“A título personal ella inició un proceso de mediación con las mujeres afectadas tratando de aclarar lo sucedido”, explica la nota sobre su actuación.



Días después, tras conocer el partido la acusación a través de un hilo de Twitter, nos pusimos en contacto con Loreto Arenillas y le pedimos que pusiera a disposición de las víctimas los mecanismos de denuncia con los que contamos, sin recibir respuesta de ellas, por lo que dimos por cerrado el caso”, reconoce el comunicado.



“Hoy somos conscientes de que fue una actuación completamente insuficiente y asumimos la responsabilidad de las consecuencias que esta actuación haya podido tener”, señala Más Madrid.



“Más Madrid no tenía conocimiento de episodios similares al de hace un año ni a los que se vienen denunciando los últimos días”, amplía el partido. “No tenemos denuncias ni testimonios concretos, ni presentes ni pasados, pero aun así, tendríamos que haber actuado con más contundencia”, añade.

"Chivo expiatorio"

La diputada regional de Más Madrid Loreto Arenillas, cesada tras conocerse que diversos testimonios la acusan de haber mediado para evitar acusaciones de violencia machista contra Íñigo Errejón, ha anunciado esta tarde que deja su acta, carga contra la dirección de su partido y asegura que va a "seguir luchando contra los abusos incluido este del que estoy siendo objeto".



"Desde que se conocieron las acusaciones por acoso sexual contra Íñigo Errejón, he sido objeto de una campaña de mentiras y la dirección de mi grupo parlamentario no me ha permitido ni la más mínima ocasión de explicarme", publica Arenillas en sus redes sociales.



Asegura que "jamás" ha encubierto ningún acto de violencia machista, y señala que, al contrario, ha trabajado "para denunciar estas situaciones durante toda mi vida, allí donde he tenido conocimiento de ello", agrega.



"En junio de 2023 no era jefa de gabinete de Íñigo Errejón, pero puse en conocimiento de la entonces secretaria de Organización y la responsable de Feminismos un acto protagonizado por el diputado Íñigo Errejón, información que consideraron no elevar a los órganos del partido", recalca.



Arenillas dice sentirse "chivo expiatorio" por ocultar errores "que, sin lugar a dudas, hemos cometido en la organización, esta es la peor forma de luchar contra el machismo".



"He sido víctima de violencia machista como tantas mujeres. Nunca pensé que podría perder la presunción de inocencia en mi propio partido", concluye antes de señalar que ha decidido abandonar su acta de diputada, abandonar el partido y "seguir luchando contra los abusos incluido este del que estoy siendo objeto".

