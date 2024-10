Pablo Iglesias sobre las acusaciones a Errejón: "De esto se hablaba hace un año"

El exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias ha asegurado que no estaba sorprendido por las acusaciones de violencia machista contra Íñigo Errejón pues "de esto se hablaba desde hace un año".



"Pero había muchas víctimas que no encontraban un espacio seguro para denunciar", ha dicho Iglesias en el programa "59 segundos" de TVE.



"No tenía ni buena opinión personal ni política de Errejón y hace más de cinco años que no hablamos ni compartimos entornos, pero fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final tan siniestro", ha comentado el fundador de Podemos.



Pablo Iglesias ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, al pronunciarse sobre el asunto, se "acuerde más" en redes sociales de su socio Sumar que de las "víctimas".



"Creo que debería escuchar un poco menos a sus amigos cuarentones y cincuentones que no entendían al Ministerio de Igualdad y recordar que gracias a la ley 'sólo si es sí', del anterior Ministerio de Igualdad, hoy cualquier mujer, sin necesidad de una sentencia judicial, tiene la consideración de víctima", ha añadido.

