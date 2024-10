La presidenta del CGPJ pide apoyar a los jueces en un momento complicado para la Justicia

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha dicho este jueves que "es un momento complicado en la justicia" y ha pedido "apoyar mucho la labor de los jueces".



Perelló ha realizado estas manifestaciones en el acto de inauguración de las jornadas de puertas abiertas del Alto Tribunal al ser preguntada por alumnos del primer curso de ESO del instituto Beatriz Galindo de Madrid sobre cómo se siente al ser la primera mujer que preside el Supremo y el órgano de gobierno de los jueces.



"Me siento bien por una parte y por otra con mucha responsabilidad porque es un momento complicado en la justicia y tenemos que apoyar mucho la labor de los jueces, nuestra labor cotidiana, que es aplicar y reconocer las leyes y el Estado de derecho", ha contestado.



Y al respecto ha añadido que por una parte está "muy contenta y orgullosa como primera mujer" en presidir estas instituciones pero "con una responsabilidad enorme de mejorar y que las cosas funcionen bien".



"Recibí este nombramiento como un reconocimiento a todas las mujeres que estamos trabajando en el mundo de la justicia", ha abundado Isabel Perelló, que ha recordado a los alumnos que cuando ella nació las mujeres no podían ser juezas y ahora constituyen el 80 por ciento de los que entran en la oposición a la carrera judicial.



Ha destacado que esto "ha cambiado mucho" y ha animado a los jóvenes en general y a las alumnas en particular a cumplir sus sueños.



Perelló ha preguntado a los alumnos si querían ser jueces, a lo que la mayoría ha contestado que aún no lo sabían y a una niña que ha dicho que sí la ha animado y le ha dicho que "hay que tener mucha vocación y estudiar mucho, creer mucho en principios y en ideales; es un trabajo y un esfuerzo cotidianos pero vale la pena".



La presidenta del Supremo ha valorado este tipo de visitas porque estima que "hay que acercar el Tribunal Supremo a la gente en general y desde luego a los niños y también fomentar vocaciones".



Ha aclarado a los alumnos que, "aparte de la idea de que los jueces mandan a la gente a la cárcel", su labor principal es la protección de los derechos fundamentales.



A un alumno que ha dicho que su madre es abogada le ha comentado que los letrados también "colaboran mucho para que la justicia sea real y efectiva y su papel es fundamental".

