La ministra de Vivienda recalca que no van a parar hasta dar solución al actual problema

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno no va a parar hasta dar solución al problema de la vivienda, que se va a conseguir, pero que para ello se necesita hacerlo todos juntos y unidos.



En respuesta a una pregunta planteada por el diputado del grupo republicano Gabriel Rufián, la ministra espera para ello contar con la colaboración de su grupo, la misma colaboración que asegura que ella brindó a la Generalitat de Cataluña cuando era gobernada por ERC y que hoy les ofrece el presidente socialista, Salvador Illa, para desarrollar las políticas de vivienda.



"El gobierno de España lo aportará todo, no vamos a parar y lo vamos a conseguir", ha insistido la ministra, que esta misma mañana comparecerá en el Congreso para dar cuenta de las políticas llevadas a cabo en materia de vivienda.



Además, ha recordado que el Ejecutivo confía en la ley y en las comunidades autónomas y que hay que aspirar a un parque público de vivienda que lo sea para siempre.



Por su parte, Rufián ha asegurado que la sociedad no necesita de la ministra "frases motivacionales que podemos leer en una taza", como tampoco se requiere construir más viviendas, dar cheques para los caseros, o más ladrillo como propuso el expresidente del gobierno popular José María Aznar, ya que hay casi 4 millones de viviendas vacías, a lo que la ministra le ha cuestionado si estas están en zonas donde hay demanda.



Rufián ha pedido una intervención del mercado que pase por topar los precios del alquiler y viviendas turísticas, expropiar viviendas a los "fondos buitre" y cabrear a la derecha y a la ultraderecha.



Además, ha subrayado que los jóvenes son cada vez más pobres, dedican hasta un 70 % al pago de un alquiler y mientras que comprar una casa es muy complicado es muy fácil especular con ella.



"Entre capullos y gaviotas nos toman por idiotas", ha añadido.

