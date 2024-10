El PP pide la dimisión de Montero por el "caso Sánchez" y el rescate de Air Europa

El PP ha reclamado la dimisión de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por lo que han denominado como "caso Sánchez" y por las "circunstancias sospechosas" que ven los populares en el rescate de Air Europa.



La ministra de Hacienda se ha defendido este miércoles de la ofensiva parlamentaria del PP, que le ha dedicado tres preguntas en el pleno del Congreso, aludiendo a los presuntos delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y acusando a la formación de Alberto Núñez Feijóo de "ocultar" la corrupción.



Contra la número dos del Gobierno han cargado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y los diputados Juan Bravo y Carmen Fúnez, que han preguntado a la ministra si está nerviosa por el "misterioso pendrive del señor Ábalos" y han denunciado el que consideran como el "mayor caso de corrupción de España", el "caso Sánchez".



Ha señalado el PP que once ministerios, incluido el de Hacienda, están "salpicados" por corrupción, y, tras denunciar el coste y la celeridad del rescate de Air Europa ha preguntado a Montero si puede garantizar la "limpieza" de esta operación.



El PP ha argumentado además que en todos los Gobiernos en los que está Montero hay casos de corrupción, porque formaba parte del de la Junta de Andalucía cuando ocurrió el caso de los ERE. "¿Casualidad o causalidad", ha preguntado Bravo, que ha pedido la dimisión de la ministra, tanto si no sabía lo que ocurría como si lo sabía y lo tapó.



En réplica al PP y a Bravo, inspector de Hacienda, Montero ha preguntado si advirtió a la presidenta madrileña y a su pareja Alberto González Amador, de que no podían "deducirse" gastos privados como "un rolex, un saxofón o un viaje".



La ministra ha defendido que el Gobierno actúa "con contundencia, transparencia y colaboración con la justicia" ante los casos de corrupción y ha marcado diferencia con los populares, quienes, ha dicho, "ocultan la corrupción, echan a su líder cuando la denuncia, destruyen ordenadores a martillazos y crean una policía patriótica".



Durante el debate, el PP y Montero se han enfrentado también por la Fiscalía General del Estado y por Radiotelevisión Española. Los populares han pedido que el Ejecutivo saque sus "manos" de estas instituciones y le ha acusado de usarlas para "tapar su corrupción".



Montero ha acusado al PP de deslealtad y de faltar el respeto a las instituciones y ha subrayado que la formación de Alberto Núñez Feijóo "miente" respecto al fiscal general "cuando una persona dice la verdad a partir de una mentira de Ayuso y (Miguel Ángel) Rodríguez" es tomada por el resto del PP "como si hubiera cometido un delito".



También ha argumentado la ministra que el PP "vocifera" y practica política del "fango y la basura" para no hablar de los datos económicos de España, tras mejorar el Fondo Monetario Internacional sus previsiones sobre el crecimiento económico.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es