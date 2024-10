Almodóvar, Coixet y otros 300 artistas piden por carta a Sánchez embargar armas a Israel

Más de 300 intelectuales y artistas, entre ellos Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Rozalén y Aitana Sánchez Gijón, han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclaman el embargo de armas a Israel: "Mientras España siga teniendo relaciones militares, seguirá siendo cómplice de esta masacre", advierten.



La misiva, adelantada por elDiario.es y recogida por EFE, exige a Sánchez que tome "medidas urgentes" para imponer un embargo integral de armas a Israel, una medida que consideran "poderosa" para ayudar al mantenimiento de la paz y que ha demostrado ser efectiva en otros muchos contextos, remarcan, como el fin del apartheid sudafricano.



Los firmantes, entre los cuales también están Mikel Izal, Icíar Bollaín, Alba Flores y Andreu Buenafuente, recuerdan que el Gobierno actual "se define como progresista" y "busca abanderar la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional a nivel global", por lo que "debe hacer aún mucho más por los derechos del pueblo palestino y del pueblo libanés".



Así, consideran "no solo un imperativo moral, sino también una obligación bajo el derecho internacional" acabar con una situación en la que "la provisión de armamento y munición desde España, el tránsito de armas y combustible militar y la compra de material militar contribuyen a perpetuar la ocupación y a financiar a un genocidio sobre el pueblo palestino, e incrementan la pérdida de vidas y el sufrimiento de civiles".



"Llevamos demasiados meses viendo con horror las masacres que lleva a cabo Israel cada día", recuerda el escrito respaldado también por Luis Tosar, Sergi López, Marisa Paredes y Pepe Viyuela, Paco Ibáñez y Lluís Llach, que piden una "pronta respuesta" de Sánchez, y le instan a "escuchar al pueblo que no quiere ser cómplice de esta masacre".



El pasado jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó al resto de líderes de la Unión Europea que cese la exportación de armamento a Israel y que los que aún no hayan reconocido a Palestina como Estado, lo hagan. Sánchez hizo esas peticiones en la última reunión del Consejo Europeo, que analizó entre otros asuntos la situación en Oriente Medio y en Ucrania.

