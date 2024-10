Podemos avisa al Gobierno de que va en serio con sus condiciones para apoyar presupuestos

Podemos ha avisado al Gobierno de que va "en serio" con sus condiciones para apoyar los presupuestos de 2025, relacionadas con vivienda y Palestina, y sobre las que pregunta a sus inscritos a través de una consulta "vinculante" iniciada este martes como una forma de hacer "valer su fuerza" parlamentaria.



"Vamos en serio y vamos a negociar sobre estos temas con el PSOE. Tendrán que decidir si quieren sacar adelante los presupuestos con Podemos o con otras fuerzas", ha dicho en una rueda de prensa el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez.



En su opinión, es el momento para que Podemos "haga valer su fuerza" parlamentaria, donde cuenta con cuatro diputados, y "obligue al Gobierno a mover su posición política en dos cuestiones fundamentales: vivienda y Palestina".



Por ello, Podemos pregunta en una consulta a sus inscritos desde este martes y hasta el domingo si creen que deben condicionar su apoyo parlamentario a los presupuestos de 2025 a la ruptura de relaciones con Israel y a la imposición de medidas para bajar los precios del alquiler.



El portavoz de Podemos en el Congreso ha subrayado que esta consulta "va en serio" y será "vinculante", y ha concretado las medidas que pondrán sobre la mesa una vez concluya la consulta.



La primera, bajar por ley un 40 % el precio de alquiler de vivienda, tomando como referencia el último contrato asociado a ese inmueble, tanto en aquellos municipios de más de 200.000 habitantes como donde haya habido un incremento del 35 % respecto a la mediana, independientemente de la población.



En el caso de que nunca se haya alquilado la vivienda, el precio sería el 60 % del alquiler mediano reflejado en el sistema estatal de referencia de precios.



Además, Podemos plantea prohibir la compra de vivienda que no sea para uso residencial, obligando a los propietarios a vivir en las casas adquiridas al menos durante los cuatro primeros años con la posibilidad de alquilarlas después, aunque los morados están abiertos a incluir excepciones por causas "sobrevenidas".



Podemos pretende también acabar con la "impunidad de las empresas de desocupación", y para ello sugiere modificar el Código Penal para que las actitudes "violentas, de coacción e intimidación" de estas compañías sean consideradas delitos de odio.



La otra condición que pone podemos al Gobierno es que rompa sus relaciones diplomáticas con Israel, así como el "embargo total de armas" a este país.



Fuentes de Podemos comentan que han tenido contactos muy informales con el Ejecutivo para hablar de presupuestos e inciden en que no han recibido aún ningún proyecto concreto, pero reconocen que están abiertos a introducir algunas modificaciones en sus propuestas.



El partido Sumar ha restado importancia a la consulta de Podemos porque considera que lo prioritario es que haya un acuerdo presupuestario dentro del seno del Gobierno de coalición.



En cambio, fuentes de Compromís (partido integrado en el grupo parlamentario Sumar) creen que la presión que está ejerciendo Podemos es "lo que toca hacer" y no descartan pedir la dimisión de la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, si no anuncia medidas convincentes en su comparecencia del miércoles en el pleno del Congreso.

