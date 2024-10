Arnaldo Otegi dice que "es una inversión de futuro" que no haya presos de ETA

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que no haya presos de ETA "es una inversión a futuro" para la convivencia y ha afirmado que con la reforma legal del cómputo de penas "no se le rebaja la pena a nadie".



En una entrevista en Radio Euskadi, Otegi ha afirmado que "más allá de que pueda generar polémicas" se "debería llegar a la conclusión de que la resolución del problema de los presos y la memoria de las víctimas hay que entenderla" en términos de "convivencia"



"Llevamos mucho tiempo lanzándonos a la cara dos relatos, esto puede seguir siendo así, pero deberíamos de iniciar un esfuerzo por entender que el futuro no pasa por esta dinámica de que no haya presos políticos en las cárceles es una inversión de futuro", ha dicho.



El líder soberanista ha señalado que "nunca ha hablado" del tema de los presos de ETA "con nadie" del PSOE o del PSE "aunque nadie le cree".



"¿La alternativa es que siga habiendo presos en 2050?. No sé qué tipo de favor le hace eso a la convivencia", ha afirmado.



Ha defendido que EH Bildu quiere "construir una república vasca" pero es algo que "no se va a hacer de un día para otro" y ha señalado que su formación "ha decidido una apuesta por un proceso gradual recuperando soberanía".



Ha indicado que se ha llegado "a este momento histórico en el que puede haber una oportunidad para debatir ciertos temas que han sido tabú durante 40 años, como la plurinacionalidad" y ha apostado por "abordar grandes acuerdos lo mas amplios posibles, no solo entre abertzales, pero que entre abertzales se puedan tener puntos de conexión en común que existen".

