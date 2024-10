IU afirma que Ayuso es "la nueva Puigdemont" por su "ruptura institucional" con Sánchez

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado este lunes que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en "la nueva Puigdemont" por su "ruptura institucional" al negarse a reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de financiación autonómica.



"Me hace mucha gracia ver cómo la derecha compite en esas rupturas simbólicas, institucionales, que no son más que una falta de cultura democrática en la asunción de quién detenta en cada momento la representatividad institucional. Nadie diría que en esta España compleja el eje de ruptura pase de Junts y Puigdemont, a Ayuso y el PP", ha dicho Maíllo en una entrevista en RNE.



El líder de IU ha dicho que con su negativa a reunirse con Sánchez, "Ayuso se convierte en la nueva Puigdemont", en alusión al expresidente de la Generalitat catalana, de Junts, y "diluye al PP en el imaginario colectivo como partido de Estado".



En su opinión, Ayuso ha adoptado esta "estrategia" de "enfrentamiento directo" con Sánchez como una forma de "fortalecimiento entre sus huestes".



Y ha contrastado la postura de la presidenta madrileña con la de otros líderes del PP como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que defendió ir a la reunión con Sánchez "aunque sea para decirle que no están de acuerdo con su propuesta" tras el pacto alcanzado entre los socialistas y ERC sobre financiación en Cataluña.

