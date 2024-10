El PP y Vox respaldan este domingo una protesta para pedir elecciones generales ya

Miembros de la cúpula del PP y de Vox --en este caso encabezados por su líder, Santiago Abascal-- asistirán este domingo a la protesta que un centenar de asociaciones de la sociedad civil ha convocado en la Plaza de Castilla de Madrid para reclamar ya unas elecciones generales.

Los promotores, que han elegido el lema 'Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad. ¡Elecciones generales ya', denunciarán el "gravísimo deterioro de la democracia" española tras las "cesiones ilimitadas" a los independentistas y "la corrupción que rodea al entorno del presidente" del Gobierno.

"El deterioro institucional de España se acelera a ojos vista. El informe de la UCO en el que se desvela una trama de corrupción y engaño de enormes dimensiones en el núcleo del Gobierno y del PSOE, no es un caso de corrupción más, sino parte integrante del proceso de descomposición de la democracia nacida de la Transición", aseguran en el documento que han difundido para llamar a todos los ciudadanos "de todas las sensibilidades democráticas" a salir a la calle este domingo.

Además, los convocantes --más de un centenar de asociaciones aglutinados en la 'Plataforma por la España constitucional'-- denuncian la "la demolición del sistema de equilibrios y contrapesos establecido en la Constitución", "el ataque a los jueces y a cualquier poder que pretenda de oficio controlar al ejecutivo" o "la colonización de todas las instituciones y de las empresas públicas".

A su entender, están ante un proceso "deconstituyente" y esta concentración en Madrid es "más necesaria que nunca", "para evitar que este proceso de 'bolivarización' de España se despliegue dentro del clima de normalidad que el Gobierno pretende".

La dirección nacional del PP anunció este jueves que respaldará esta manifestación, que tendrá lugar en Plaza de Castilla este 20 de octubre a las 12.00 horas, para reclamar al presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones generales ya.

Se trata de un petición que en las últimas semanas ha realizado también públicamente el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, alegando que "la legislatura está muerta". "Señor 1, márchese ya", espetó el miércoles a Sánchez en el Congreso, ante los presuntos casos de corrupción que "acechan" al PSOE, algo que, a su entender, no ha hecho "más que empezar".

En concreto, por parte del PP acudirán a esta movilización de la sociedad civil: la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez; la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del partido, Noelia Núñez; y la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que el PP "se sumará a aquellos ciudadanos que quieren denunciar el grave deterioro de la democracia" al que, a su juicio, les "está sometiendo el sanchismo, con un presidente rodeado de corrupción, con investigaciones abiertas en cuatro juzgados, once ministerios señalados y hasta con el fiscal general imputado por el Tribunal Supremo".

En el caso de Vox, será su líder Santiago Abascal, el encabezará la delegación de la formación a esta protesta, a la que se sumarán también el líder de la delegación en Bruselas, Jorge Buxadé; el portavoz nacional, José Antonio Fúster; el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo; y el vicesecretario de Acción Política, Ignacio Hoces.

Además, harán acto de presencia la vicesecretaria de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria, Montse Lluis; el vicesecretario de Comunicación, Manuel Mariscal; la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino; y otros diputados nacionales y autonómicos.

Desde el partido señalan que es "fundamental" que todos los españoles "salgan a la calle para retratar" al Gobierno de Pedro Sánchez. Consideran que, desde el inicio, el Ejecutivo "ha dejado claras sus intenciones de aferrarse a La Moncloa colaborando con los mayores enemigos de España", "sin tener en cuenta las necesidades reales de los españoles y aprovechándose de ellos en los momentos más difíciles".

Por ello, cargos, afiliados y simpatizantes de Vox han puesto en marcha una campaña en redes sociales para animar a los españoles a respaldar la manifestación. "Tenemos un gobierno mafioso, extremista, podrido de corrupción hasta el tuétano y cómplice de terroristas nacionales e internacionales. Son una organización criminal dirigida por el propio presidente del Gobierno de España. Hay que echarlos. ¡Este domingo todos a la calle!", reza el mensaje colgado ya en las redes y repetido por numerosos cargos de VOX, desde el Congreso hasta las distintas regiones españolas.

En su manifiesto, que ha recogido Europa Press, los convocantes denuncian el "gravísimo deterioro de la democracia que vive España y la obscena compra de apoyos parlamentarios con medidas que socavan la igualdad, la solidaridad interterritorial y el imperio de la Ley".

"No es una concentración de izquierdas, derechas o centro, sino de demócratas dispuestos a hacer frente a un proceso que conlleva un carrusel de cesiones ilimitadas y decisiones que trituran el interés común, pervierten la Constitución y la ley y ponen las bases para una irreversible decadencia", reza el texto.

Estas asociaciones subrayan que no pueden "permanecer impasibles" ante "la concesión a los nacionalistas del cupo catalán", "ante la cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco", "la aprobación de una amnistía inmoral e inconstitucional", la "colonización" de instituciones o "ante la corrupción que rodea al entorno del presidente, desde el caso Ábalos-Koldo, hasta el escándalo de la absolución de los ERE, pasando por los procedimientos contra sus familiares más cercanos".

"La democracia no es el estado natural de la sociedad y, como nos enseña el ejemplo de varios países de Hispanoamérica, en estos días de manera destacada Venezuela, no prevalecerá si las sociedades que se benefician de ella no se articulan en su defensa ante las amenazas que la acechan", señala el texto.

Por eso, llaman a los ciudadanos a concentrarse en la Plaza de Castilla el próximo día 20 de octubre "para defender la unidad, la dignidad, la ley y la libertad" y exigir la convocatoria de elecciones generales "ya".

