El PP planteará un conflicto constitucional si el Congreso no vota la ley de antecedentes

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado este viernes que si la Mesa del Congreso no rectifica y la ley de antecedentes penales no vuelve a ser votada en la Cámara Baja, entonces la Cámara Alta, en la que su partido tiene mayoría, planteará un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional.



García lo ha indicado así en una rueda de prensa en el Senado, tras considerar que es "inadmisible" que la Mesa del Congreso haya decidido que se publique la ley que permitirá que algunos etarras computen sus tiempos de prisión en otros países de la Unión para su condena en España, obviando que "el veto" del Senado está avalado por los letrados.



La portavoz del PP ha informado de que su grupo ha registrado una solicitud para que el Senado requiera formalmente a la Mesa del Congreso una rectificación, y ha adelantado que si no lo hace, acudirán al Tribunal Constitucional mediante el conflicto entre órganos constitucionales, algo inédito entre las dos cámaras legislativas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es