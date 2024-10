El déficit comercial baja un 7,6% hasta agosto y se sitúa en 23.799 millones

El déficit comercial español se situó en 23.799 millones de euros en los ocho primeros meses del año, un 7,6 % menos que en el mismo periodo de 2023, según ha informado este viernes en un comunicado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.



Las exportaciones hasta agosto sumaron 255.209 millones de euros, un 0,5 % menos -aún así fue la segunda mejor cifra de la serie histórica para este periodo-, mientras que las importaciones se redujeron un 1,2 %, hasta los 279.008 millones.



La tasa de cobertura (porcentaje de las importaciones cubierto con las exportaciones) aumentó hasta el 91,5 %, 0,6 puntos porcentuales más que un año antes.



En los ocho primeros meses del año, el déficit energético se redujo un 7 % respecto al mismo periodo de 2023, hasta los 20.396 millones de euros, mientras que el saldo no energético disminuyó hasta los 3.403 millones, un 11,2 % menos.



Economía destaca en el comunicado que el sector exterior "mantiene su fortaleza" y que las exportaciones mostraron "un mejor comportamiento" que en la zona euro y en la Unión Europea en su conjunto, donde se registraron descensos interanuales del 3,3 % y del 2,5 %, respectivamente.



Los sectores con mayores superávits hasta agosto fueron el de la alimentación, bebidas y tabaco (12.801 millones de euros), el sector automóvil (5.546,4 millones) y la semimanufacturas no químicas (4.548,2 millones).



El superávit en el periodo con la Unión Europea aumentó hasta los 23.156,8 millones de euros, mientras que el déficit comercial con los países no comunitarios descendió hasta los 46.956,5 millones, agregan las mismas fuentes.



Los países respecto a los cuales la economía española registró un mayor superávit fueron: Francia (15.116,2 millones de euros), Portugal (10.020,6 millones) y Reino Unido (8.898 millones).



Por comunidades autónomas, las que observaron los crecimientos más destacados de sus exportaciones fueron fue Canarias (20,1 %), Castilla y León (16,6 %) y Extremadura (12,4 %).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es