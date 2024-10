La Biblioteca Nacional sufre inundaciones: "parecía que estaba lloviendo dentro"

La Biblioteca Nacional sufrió este miércoles inundaciones debidas a las fuertes lluvias que dañaron libros, han confirmado a EFE los sindicatos CSIF y CCOO, que advierten de que no es la primera vez que ocurre y hay zonas en las que "parecía que estaba lloviendo dentro de la biblioteca".



La institución se ha limitado a señalar este jueves a EFE que por el momento está recabando información sobre el accidente que, según vídeos compartidos en la red social X, dejó salas completamente inundadas y que, según las fuentes consultadas, se produjo en las plantas 11 y 12.



El responsable de Prevención y Salud Laboral de CCOO y responsable del sindicato en la Biblioteca, Emilio Murcia, ha explicado que ya han avisado a la dirección de que la situación es incluso peligrosa para los usuarios y trabajadores.



Describe cómo hace tres meses las goteras obligaron al cierre de la sala general, donde se prestan los libros, y a cubrir con plásticos ordenadores, enchufes, cables e interruptores.



Tanto CCOO como CSIF hablan de inundaciones recurrentes cada vez que llueve. Mientras, aún se ejecutan las obras de emergencia aprobadas a finales de 2023 para reparar la impermeabilización de las cubiertas y otros elementos constructivos de las sedes de Madrid y Alcalá de Henares, con un presupuesto de 1,9 millones y un plazo de ejecución previsto de once meses.



Según CSIF, la obra original que provoca esta situación se hizo hace 40 años, y ahora se trata de resolver una "chapuza", pero con una rapidez que es menor a la deseada, han asegurado. "Cualquier movimiento tiene una gran cantidad de burocracia debido a que es un edificio histórico", han afirmado.



Los daños a las infraestructuras de la BNE que se están reparando en la actualidad fueron provocados por la dana que tuvo lugar en 2023 en la Comunidad de Madrid, con abundantes precipitaciones, lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento, y que propició la solicitud, por parte del Gobierno regional al Ejecutivo, de declaración de zona catastrófica.



Para Murcia, que también es responsable de prevención de riesgos laborales en la sección estatal de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte, la dirección de Óscar Arroyo no está sabiendo responder a estos problemas.



Tanto CCOO como CSIF han reclamado un plan de actuación urgente antes de que se produzcan males mayores.



La BNE custodia una rica colección de material bibliográfico y documental y conserva, además de libros, revistas, periódicos, fotografías, mapas, carteles, manuscritos, partituras, grabaciones sonoras y audiovisuales, etcétera. El número total de ejemplares de la más variada tipología está estimado, a 31 de diciembre de 2023, en alrededor de 35.550.000.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es