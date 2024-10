Gamarra insiste en que el único camino que le queda al fiscal es dimitir por dignidad

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha insistido este jueves en que el único camino que le queda al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es dimitir por dignidad porque no garantiza el principio de legalidad que tiene que presidir en esa institución.



García Ortiz ha sido imputado por el Tribunal Supremo por revelar secretos del fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



"Nunca en nuestra democracia un fiscal general del Estado ha sido imputado por el Tribunal Supremo por unanimidad y nunca un fiscal general ha tenido tanto apoyo del Gobierno como está teniendo por parte del de Pedro Sánchez", ha recalcado Gamarra en declaraciones a los periodistas antes de asistir a un desayuno informativo de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.



A su juicio, García Ortiz no puede estar al frente de la Fiscalía y "cuanto menos, por dignidad, debe dar un paso atrás" y dimita "para que no se pongan en cuestión las actuaciones de toda la Fiscalía en nuestro país".



"No puede aguantar ni un minuto más alguien que está imputado", ha reiterado Gamarra antes de pedir al fiscal que escuche hoy a sus propios compañeros para ver lo que opinan y consideran.



Ahora mismo ha proseguido la secretaria general del PP, García Ortiz "no garantiza un ejercicio de imparcialidad y de legalidad, que es lo que debe presidir esa institución para dar garantías y para que los españoles sigan confiando en el papel de la Fiscalía".



Sobre el apoyo "abierto" del Gobierno al fiscal general, Gamarra lo ha dicho que el Ejecutivo "está más preocupado porque el fiscal general del Estado le siga apoyando en todas las causas que tiene abiertas que en garantizar que en nuestro país haya una Fiscalía cuya apariencia de imparcialidad y de legalidad no esté en cuestión".



El fiscal general "solo tiene un camino, el camino de la dignidad, que es el camino de la dimisión".

