Diosdado Cabello dice que Juan Carlos I "es un ladrón" que "se robó hasta las cerraduras"

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que el rey emérito de España, Juan Carlos I, "es un ladrón" y se "robó hasta las cerraduras".



"El rey de España ese vagabundísimo que anda huyendo por el mundo por ladrón, porque se robó hasta las cerraduras de las puertas. El rey Juan Carlos (...) intentó decirle al comandante (Hugo Chávez) por qué no te callas", dijo Cabello en su programa semanal 'Con el Mazo dando', transmitido por el canal estatal VTV.



El 10 de noviembre de 2007, Juan Carlos I mandó callar al entonces presidente Chávez por sus reiteradas interrupciones, en la XVII Cumbre Iberoamericana, al que era mandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su discurso.



Además, Cabello dijo que un rey, a estas alturas, es una "estupidez" y "uno de los retrocesos más horribles que puede haber en la vida", sin argumentar su afirmación.



"¿Para qué sirve un rey? (...) ¿De dónde viene ese rey? Del fascismo de Franco viene ese denominado, autodenominado, rey. Allá ellos que lo aceptan. Aquí no, no le aceptamos reyes a nadie", manifestó.



El pasado 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que España "debería pedir perdón todos los días" por el "genocidio" que -insiste- cometió en el siglo XV contra pueblos americanos, entre ellos, el de Venezuela.



El Parlamento, controlado por el chavismo, exhortó el pasado 8 de octubre al Gobierno español a abolir la monarquía, al considerarla una institución vinculada a la corrupción y una "expresión de la ultraderecha", e instó a Maduro a romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el país europeo.



Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, exigió a Venezuela que respetara las instituciones españolas, al ser preguntado sobre el acuerdo aprobado por el Parlamento venezolano para exhortar al país europeo a abolir la monarquía.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es