Marlaska señala los "delitos fiscales" del novio del Ayuso tras la imputación del fiscal

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este miércoles en el Congreso al PP que "no tape lo principal" tras la decisión del Tribunal Supremo de investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, señalando a los "dos delitos fiscales" de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la sesión de control al Gobierno, Grande-Marlaska ha defendido la "neutralidad" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "que no actúa conforme a los intereses de nadie", tras los informes del 'caso Koldo' mencionados por el portavoz del PP, Miguel Tellado, que también se ha referido a la imputación del fiscal general por revelación de secretos debido al comunicado del caso que afecta a la pareja de Ayuso.

"Hablando a lo que ha hecho referencia hoy, al fiscal general del Estado, me gustaría que no tapen lo principal y más importante que subyace: hay un señor que ha reconocido dos delitos fiscales, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ustedes a ese respecto no dicen nada", ha comentado Grande-Marlaska.

El ministro del Interior ha subrayado la "diferencia" de la actuación del PP en el caso de la pareja de Ayuso con la "decencia" de María Gámez cuando dimitió "ante una mera sospecha" como directora de la Guardia Civil, según ha recordado, por un caso que afectaba a su marido en una derivada del 'caso ERE' que, posteriormente, se archivó sin que llegara a declarar en sede judicial.

NIEGA CHIVATAZOS EN EL 'CASO KOLDO'

El portavoz del PP, Miguel Tellado, se ha remitido a los informes de la UCO sobre el 'caso Koldo' para implicar directamente al Ministerio del Interior, mencionando los "chivatazos a los cabecillas" y a que desde este departamento "salieron móviles opacos para proteger a miembros de la trama", en alusión al papel que pudo jugar el comandante de la Guardia Civil Rubel Villalba.

"El señor 1 es Pedro Sánchez, el señor 2 era Ábalos porque ejecutaba las órdenes del 1, y el señor 3 es usted, porque trataba de tapar toda la trama de corrupción", ha apuntado Tellado, añadiendo que Grande-Marlaska es ya un "juez inhabilitado para seguir ejerciendo". El portavoz 'popular' también el "suculento puesto" en la Embajada de Washington de Leonardo Marcos tras dejar la dirección de la Guardia Civil.

Grande-Marlaska ha replicado a Tellado afeando que recurran a "bulos" y aludiendo a lo dicho en la sesión de control con anterioridad por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha negado que a la sede de Ferraz del PSOE llegaran bolsas con dinero.

Además, ha censurado al PP porque, según el ministro, sólo le da importancia a los informes de la UCO cuando le beneficia, citando la condena del exministro Eduardo Zaplana basada en una investigación de esta unidad de la Guardia Civil. "Olvidan que la UCO no actúa por interés político de nadie", ha terciado citando los casos de corrupción que afectan al partido de Alberto Núñez Feijóo y a la llamada "policía patriótica".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es