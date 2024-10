Feijóo a Sánchez: "Señor uno, márchese ya"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es el "señor uno" de la presunta trama corrupta del caso Koldo y le ha exigido: "Márchese ya".



En su réplica, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha conminado al líder de la oposición a "taparse un poco" porque, ha dicho, "de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario".



La presunta trama corrupta del caso Koldo ha protagonizado el cara a cara entre ambos en el Congreso, donde Feijóo le ha dicho a Sánchez que no puede ser un "mero espectador" del caso porque "sabía lo de Delcy (Rodríguez) y mintió, sabía lo de (José Luis) Ábalos y le aforó, sabía lo de su mujer y la encubrió, sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó".



"Lo sabía todo desde hace más de tres años y lo tapó, su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial, así que se lo digo tranquilamente: señor uno, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial, son de los españoles. Márchese ya", ha exclamado Feijóo.



Además, ha pasado a Sánchez la cuenta de las investigaciones judiciales: "Tiene usted cuatro causas judiciales, 15 delitos investigados, 11 ministerios implicados, la tercera autoridad del Estado, su partido, su Gobierno, su familia y usted al tanto de todo".



El líder de la oposición ha dicho que la sentencia política de Sánchez es que "vinieron a combatir la corrupción y lo que hicieron fue ejercitarla" y que su "dimisión es de libro" porque si hace diez años repartía carnets de decencia ahora "reparte amnistías, cupos, excarcelaciones y mordidas".



"Todos los caminos conducen a usted, las mordidas, las paradas técnicas de Delcy, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz, todo", ha agregado.



Feijóo ha preguntado además a Sánchez "cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron" él "o su mujer con el señor Víctor de Aldama, actualmente en prisión", sin haber obtenido respuesta del jefe del Ejecutivo.



El presidente del Gobierno por su parte ha insistido en que en el PSOE "actúa con contundencia" contra los casos de corrupción en su partido, "colabora con la justicia" y "gobierna para legar un país mejor".



"No todos los partidos somos iguales ni todos somos iguales, en el PSOE quien la hace la paga y en el suyo cuando se denuncia un caso de corrupción se tapa", ha espetado.



Asimismo, ha cuestionado a Feijóo y a "su equipo más inmediato" por actuar como si "quedaran diez días de legislatura", mientras, según ha subrayado, "quedan mil": "¿le están diciendo que su tiempo se acaba? si no, no se entiende", ha remachado.

