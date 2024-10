El PP dice tener información sobre "casos de corrupción que acechan al PSOE y al Gobierno"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este martes que su partido dispone de "información" sobre "casos de corrupción acechan al PSOE y al Gobierno" y ha vaticinado: "Todo se va a terminar por saber".



Así lo ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que ayer lunes el PP presentara una querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias en el caso Koldo.



Según Sémper, "estamos en los comienzos de conocer los detalles de una trama que tiene muchas implicaciones internacionales y nacionales".



"Puedo asegurar que tenemos información", ha afirmado Sémper, antes de añadir: "Nos llama mucha gente, muchos empresarios, mucha gente del entorno del Gobierno, que ha tenido tratos con el Gobierno, contando muchas cosas".



Lo primero que hace el PP con esa información, ha explicado, es "filtrarla" y contrastarla para confirmar su veracidad y, a partir de ahí, decidir qué pasos dar.



"Lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados, máxime cuando el Gobierno no da explicaciones", ha señalado el portavoz del PP, para quien "resulta difícilmente creíble" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "desconociera absolutamente cuáles eran las andanzas del número dos de su partido, que era José Luis Ábalos".



En su opinión, "hay argumentos y justificaciones más que sólidas para pedirle una dimisión" a Sánchez, que "se encierra en sí mismo" sin dar "explicaciones".



"Pedro Sánchez es el único dirigente de la era moderna capaz de aguantar en el Gobierno sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y acosado por casos de corrupción", ha denunciado, lo que a su juicio convierte al presidente del Gobierno "en un político absolutamente irregular en relación con todo lo conocido".



Según Sémper, "cualquier presidente del Gobierno, si detecta que no tiene mayoría parlamentaria o no tiene la estabilidad suficiente", se plantea "convocar elecciones".



Sémper también ha arremetido contra los socios de investidura de Sánchez, a los que "les está costando reaccionar" ante las informaciones sobre el caso Koldo.



Pero "lo que hoy es silencio" en las filas de Sumar, ERC, PNV y Junts, "con el paso de las semanas se va a convertir en una clamorosa vergüenza y van a tener que reaccionar", ha augurado.

