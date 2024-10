El PP presenta una querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'

El PP presentará este lunes una querella en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el caso Koldo.



La iniciativa judicial ha sido anunciada por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la reunión de urgencia que ha celebrado este domingo el comité de dirección del partido ante "la extrema gravedad" de los hechos que se están conociendo en lo que ha llamado "la trama Sánchez".



Gamarra se ha referido a informaciones periodísticas y a otras que aparecen en informes de la UCO, como que el exministro de Transportes José Luis Ábalos informó a Pedro Sánchez de la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar suelo europeo por las sanciones impuestas por la UE al régimen de Nicolás Maduro.



No ha aclarado cuándo van a llamar a Sánchez para que comparezca en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. "No tengan ninguna duda de que será llamado en el momento oportuno, veremos si antes desfilan los ministros o cómo vamos organizando los trabajos".



La dirigente popular ha subrayado que a la vista de lo que se está conociendo y si se unen "todos los puntos de la corrupción aparece la cara de Pedro Sánchez", quien, a su juicio, "debería ser consciente de cuánto le asfixia su corrupción. Cuanto antes se vaya, mejor".



Ante el anuncio de esta iniciativa, el PSOE ha respondido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene autoridad para exigir explicaciones y ha recordado que esa formación tiene abiertas "treinta causas por corrupción".

