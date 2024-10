Decenas de miles de personas, en la calle para exigir una rebaja del precio del alquiler

Decenas de miles de personas, unas 22.000 según la Delegación del Gobierno, y 150.000 según los convocantes, han salido a la calle en Madrid para exigir rebajas en los precios del alquiler, asegurando que "no hay policías, juzgados ni matones suficientes" para desahuciarlos a todos si dejan de pagar.



La manifestación, convocada en Madrid por el Sindicato de Inquilinas comenzó poco después de las 12.00 en la Glorieta de Carlos V, y en ella se ha instado a los caseros, las patronales inmobiliarias y el Gobierno a tomar medidas urgentes, ya que de lo contrario los inquilinos dejarán de pagar sus alquileres.



A la convocatoria se han sumado, entre otros, CCOO, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción o el Sindicat de Llogateres, que ha convocado una manifestación en la Plaça de Correus de Barcelona.



La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Rapu, ha declarado que a caseros, patronal y Gobierno se les ha acabado el tiempo, ya que "no hay policías, juzgados ni matones" suficientes para parar la protesta y desahuciarlos cuando dejen de pagar los alquileres.



Rapú ha explicado que la manifestación de hoy es "histórica", y ha apuntado que a los caseros y a la patronal inmobiliaria "se les ha acabado el tiempo si siguen subiendo los precios", por el llamamiento realizado para dejar de pagar los alquileres y contra el que "no hay policías, juzgados ni matones suficientes para desahuciar a todos los que estamos aquí".



A los gobiernos y a los políticos, Rapu les ha recordado que también se les acabó el tiempo, ya que los inquilinos no quieren "promesas vacías", sino que exigen y necesitan que se bajen los alquileres.



Las autoridades no han aprovechado ninguna oportunidad para paliar esta situación, por lo que ya sólo les queda asumir sus responsabilidades, de ahí que la plataforma haya exigido la dimisión de la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, "que se vaya a su casa, a alguna de las muchas que tiene".



También ha hecho un llamamiento a la gente que vea la manifestación por televisión, para que comprueben que son "miles, millones los que tomamos las calles y sostenemos este sistema rentista y parasitario con nuestro trabajo", con más poder que "ningún casero ni ningún rentista".



Para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "es hora de actuar" para "frenar la compra especulativa y bajar los alquileres".



"Miles de ciudadanas y ciudadanos salen hoy a las calles de Madrid para reclamar soluciones al problema más grave de nuestros días", explica en un mensaje en X, que concluye: "Casas para vivir y no para especular".



Entre los que han acudido a apoyar a los manifestantes figura la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha acusado "al bipartidismo, durante décadas, de PP y PSOE", por permitir que la vivienda sea un bien "para especular, para invertir y sacar rentabilidad", cuando en realidad las casas son "para vivir".



"Necesitamos que en España se prohíba de una vez por todas que los fondos buitre y los grandes rentistas puedan comprar vivienda", ha señalado, ya que la vivienda tiene que ser para que las familias puedan vivir en ellas.



El problema, ha añadido, es que España tiene un Gobierno "en el que ya sólo manda Sánchez, y que no se toma en serio la lucha por la garantía del derecho a la vivienda".



También ha acudido a la manifestación el secretario general de las Juventudes Socialistas, Javier Camino, que ha acusado "al PP y a Ayuso -la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, de "terrorismo" contra una generación de jóvenes que sólo quiere una vivienda digna.



Su homóloga en la Juventudes Socialistas de Madrid, Aranzazu Figueroa, ha exigido a la Comunidad de Madrid que aplique ya la ley de Vivienda y deje de ponerse del lado " de los especuladores y los grandes tenedores".

