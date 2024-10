Belarra pide explicaciones creíbles al PSOE sobre el 'caso Koldo'

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al PSOE que dé explicaciones "creíbles" por el 'caso Koldo', ya que es "absolutamente inverosímil" pensar que se estaba metiendo la mano en la caja "y el PSOE no sabía nada".

"Es absolutamente inverosímil pensar que el número dos del PSOE, el jefe de Ferraz, estaba metiendo la mano en la caja y el PSOE en su conjunto no sabía nada. Me parece que no es creíble, me parece que tienen que dar muchas más explicaciones y me parece que se está evidenciando una vez más que el bipartidismo tiene la corrupción como seña de identidad", ha asegurado Belarra este domingo a los medios de comunicación en Madrid, en la manifestación 'La vivienda es un derecho, no un negocio'.

Belarra ha criticado que el bipartidismo piensa que "las instituciones son suyas y pueden utilizarlas para su beneficio personal" y ha asegurado que la corrupción no es cosa del pasado.

"Tenemos que seguir trabajando para acabar con la corrupción porque sigue siendo un rasgo característico del bipartidismo", ha señalado. Además, ha criticado que España tiene un Gobierno "en el que solo manda Sánchez".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es