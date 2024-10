El PP anuncia una querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional por el caso Koldo

El PP presentará mañana lunes una querella en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por los presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el caso Koldo y ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Ha sido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha informado de esta iniciativa judicial en una rueda de prensa en la sede de Génova, después de que el comité de dirección del partido se reuniera este domingo de urgencia ante "la extrema gravedad" de los hechos que se están conociendo en lo que ha llamado "la trama Sánchez".



Se ha referido a informaciones periodísticas y a otras que aparecen en informes de la UCO, como que el exministro de Transportes José Luis Ábalos informó a Pedro Sánchez de la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar suelo europeo por las sanciones impuestas por la UE al régimen de Nicolás Maduro.



Lo que no ha aclarado Gamarra es cuando planean llamar a Sánchez para que comparezca en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Se ha limitado a responder ante la insistencia de los periodistas que "no tengan ninguna duda de que será llamado en el momento oportuno, veremos si antes desfilan los ministros o cómo vamos organizando los trabajos".



Ha recordado en este sentido que se va a proceder a la solicitud de la ampliación del objeto de la comisión para "que alcance a todo lo nuevo que se está conociendo en los últimos días" al señalar que ahora Sánchez "está mucho más implicado de lo que estaba al principio", hasta el punto -ha dicho- de que ya es conocido "como el número 1 de la trama".



La dirigente popular ha subrayado que a la vista de lo que se está conociendo y si se unen "todos los puntos de la corrupción aparece la cara de Pedro Sánchez", quien, a su juicio, "debería ser consciente de cuánto le asfixia su corrupción. Cuanto antes se vaya, mejor".



Gamarra cree que todo lo que está saliendo a la luz sobre el caso Koldo es grave, pero también lo es "por los silencios y las mentiras" del presidente del Gobierno: "nadie miente ni nadie calla salvo que tenga algo que ocultar".



Los silencios, ha añadido, no solo están afectando al PSOE, también a Sumar, su socio en el Ejecutivo, mientras que de sus socios de investidura espera que reflexionen y se pronuncien, o si, por el contrario, "se van a dejar arrastrar por la corrupción que asfixia a Sánchez".

