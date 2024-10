La Guardia Civil celebra por primera vez el 12 de octubre en el centro de Vitoria

La Guardia Civil ha celebrado por primera vez el acto conmemorativo de su patrona, la Virgen del Pilar, en el centro de Vitoria en lugar de hacerlo en el escenario habitual de esta celebración, su cuartel de Sansomendi, un cambio de ubicación que refleja "tranquilidad y normalidad democrática".



El lugar escogido para la celebración, que coincide además con el 180 aniversario del cuerpo, ha sido la Plaza de España, frente al Ayuntamiento de la ciudad, hasta donde se han acercado numerosos vitorianos para presenciar un acto presidido por el general jefe de la Guardia Civil la Zona del País Vasco, José Antonio Mingorance, y por la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia.



"Es emocionante y esperanzador que este acto pueda celebrarse en la Plaza de España, en pleno corazón de Vitoria, con tranquilidad y normalidad democrática", se ha felicitado Garmendia, que se ha congratulado también del "éxito de público y acogida calurosa" de este acto y de otros recientes que la Guardia Civil y la Policía Nacional han organizado en las calles de Vitoria y Bilbao.



"Primeras veces que confío en que sean segundas, terceras... hasta que ya no sean noticia", ha dicho la delegada, que ha añadido: "No vamos a volver atrás, al pasado. Ni a la dictadura franquista ni a la dictadura del terror de ETA, que asesinó a 161 guardias civiles en el País Vasco".



Garmendia ha tenido un "recuerdo emocionado y un agradecimiento infinito" para los agentes asesinados y heridos por la banda terrorista, gracias los cuales es posible que ahora haya paz y libertad en Euskadi, y ha enviado también un "abrazo cálido" a sus familias, que tuvieron que enfrenarse al "silencio cuando no al desprecio" de la sociedad vasca.



El público asistente ha saludado estas palabras con aplausos, lo que ha obligado a Garmendia a interrumpir su discurso durante unos instantes.



La delegada se ha alegrado de ver a mujeres entre los agentes participantes en este acto, pero ha deseado que más mujeres se hagan guardias civiles y sigan los pasos de las primeras agentes femeninas que se incorporaron a la Benemérita hace 36 años y de las que se siente "orgullosa".



El general jefe de la Guardia Civil la Zona del País Vasco ha precisado que actualmente el 13 % de la plantilla de la Benemárita son mujeres, "una cifra todavía baja", pero que aumenta cada año gracias al "empuje" de las generaciones más jóvenes. Así, en la última OPE de cabos y guardias el 31 % de las aspirantes eran mujeres.



Mingorance, que ha emplazado a "mantener viva" la memoria de los agentes asesinatos por ETA, ha repasado algunas de las actuaciones más destacadas del último año pasado en Euskadi como la incautación de 350 kilos de drogas, la recuperación de objetos robados por valor de 2 millones de euros y la incautación de 52.000 productos falsificados valorados en 4 millones.



Con motivo de esta celebración en la Plaza de España, la plataforma Memoria Osoa, que agrupa a 15 asociaciones de víctimas de la "violencia del Estado", ha organizado un acto en el interior del Museo Artium para pedir que "por respeto a todas las víctimas que no vuelva a suceder" que cargos públicos "enaltezcan a nuestros torturadores".



"A nosotros también se nos debe respeto y reconocimiento. Actos como el que se va a celebrar hoy en la plaza consistorial de Vitoria no ayudan en nuestra reparación. Hay que tomar medidas para que no se repita aquello que nos hicieron", han dicho en un comunicado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es