EH Bildu propone a PNV y PSE un acuerdo presupuestario global para Gobierno y Diputaciones

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha ofrecido al lehendakari, Imanol Pradales, un acuerdo global para aprobar los presupuestos del Gobierno Vasco y las tres Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, una propuesta ante la que el lehendakari ha expresado sus dudas.



Otxandiano ha planteado su propuesta en el pleno de control del Parlamento Vasco, durante una pregunta sobre las políticas públicas comunitarias, que ha acabado con esta oferta.



El portavoz abertzale ha emplazado a PNV y PSE a una negociación para la consecución de este acuerdo presupuestario que englobaría a las cuatro principales instituciones "de esta parte del país".



"EH Bildu respaldaría los presupuestos de las cuatro instituciones si cada una de ellas asumiera con suficiencia las propuestas que ya hemos hecho llegar a los partidos políticos e iremos detallando los próximos días", ha dicho Otxandiano.



El líder de EH Bildu ha sostenido que "no es verdad que seamos incompatibles, no hay proyectos políticos antagónicos. Hay un amplio margen para la cooperación, para poder formular un proyecto de país igualitario".



En su respuesta, el lehendakari Pradales ha expresado sus "dudas" sobre esta propuesta porque no sabe si "responde a la responsabilidad de país o a la táctica política".



Pradales ha recordado que realizó una ronda de reuniones con los partidos, dentro de la cual se reunió con EH Bildu el 15 de junio, y que ese día les entregó un documento que recoge estos temas (mejora de servicios sociales, vivienda...).



"Hoy, tres meses después, usted trae estos mismos temas sobre la mesa. Lo acepto con buenos ojos, nosotros hicimos una propuesta con buenas intenciones, la suya nos deja dudas", ha dicho.



El lehendakari también le ha preguntado a Otxandiano: "¿Han llevado estas mismas exigencias al presidente español a cambio de sus votos? Les ahorro la respuesta, van a aprobar sus presupuestos".



A pesar de estas reticencias, Pradales ha dejado la puerta abierta: "Veremos en las próximas semanas si los hechos acompañan a las palabras que ha dicho hoy aquí, tendrán distintas ocasiones, como el Pacto de Salud o los presupuestos. Si su planteamiento es honesto, las puertas de Ajuria Enea (la sede de la Presidencia Vasca) estarán abiertas".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es