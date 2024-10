Rodríguez hace un llamamiento a colaborar entre administraciones ante problema de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para colaborar ante el problema de la vivienda y ha instado a no "desamortizar" el parque de vivienda pública porque supondría vender ese "esfuerzo de todos a unos pocos".



Rodríguez ha visitado esta mañana las obras de construcción de una promoción de 40 viviendas en Xuxán (A Coruña) financiadas con casi 2 millones de euros a través del Plan de Recuperación del Gobierno de España, acompañada de la conselleira de Vivenda de la Xunta, María Martínez Allegue, y de la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey.



Según ha manifestado estas viviendas son un "buen ejemplo" de la apuesta del Gobierno por la colaboración público-privada y entre las administraciones, porque es "imprescindible" el concurso de todos, junto con otros dos aspectos como son la regulación y la financiación.



Así, ha agradecido la "complicidad y el apoyo" que le brindan las comunidades autónomas, al apoyar las iniciativas del Gobierno, y ha insistido en su llamamiento a una "gran alianza de país" para dar respuesta al problema de la vivienda, para que no sea "una misión imposible" acceder a un hogar.



Pero también ha advertido de que "no vale el libre mercado" que solo funcionó para unos pocos y "desahucio a miles de familias", ya que "la disposición de suelo en barra libre" generó movimientos especulativos que tuvo perjuicios para todos, incluidos para el sector de la construcción.



Rodríguez ha asegurado que hay instrumentos para abaratar el alquiler que se están demostrando "útiles" porque pueden bajar "hasta un 5 % los alquileres a las familias" mientras que los propietarios pueden tener bonificaciones de hasta un 90 % de sus rentas.



Además, ha destacado la importancia de la regulación en el mercado del alquiler para "abordar el fraude", por lo que ha felicitado a la alcaldesa de A Coruña por el control de los alojamientos turísticos en la línea de la actuación del Gobierno central.



La ministra ha asegurado que el objetivo del Gobierno es que España consiga estar lo antes posible en los estándares de vivienda pública para dar respuesta a uno de los principales problemas de la ciudadanía, con un "cambio de paradigma" en este ámbito para que la vivienda pública no sea de "menos calidad" que la libre.

