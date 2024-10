Ayuso acusa a Sánchez de "degradar" la Universidad y recrimina la cátedra de Begoña Gómez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez haber "degradado" la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para los "chanchullos" y le ha recriminado que la cátedra de Begoña Gómez "nació en su mesa".

"Han intentado privatizar la Universidad Complutense para darse títulos entre ustedes y para promocionar a empresas en una cátedra que nació en la mesa del presidente del Gobierno. Eso es lo que han hecho ustedes con la Universidad Complutense de Madrid", ha indicado en declaraciones en el Pleno de la Asamblea en respuesta a una pregunta formulada por el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato.

En su intervención, la presidenta regional ha subrayado que el PSOE de Pedro Sánchez ha "degradando la Universidad y especialmente la Complutense, lo público, porque viven desde lo público para destrozarlo desde dentro, con sus amigos sindicalistas, colocándose entre ustedes y creando una zozobra que está hundiendo las universidades más importantes, donde han hundido chiringuitos para promocionar a las empresas".

En la misma línea, Ayuso ha recalcado que dos tercios de todo el dinero que aportan los madrileños con su recaudación "se los lleva el Estado para pagarles a sus amigos independentistas la fiesta". "No nos vamos a convertir en el cajero automático de los independentistas. Madrid no va a ser el cajero automático del Gobierno de Pedro Sánchez", ha recalcado.

El líder de los socialistas madrileños ha recriminado a Ayuso estar expulsando a la clase media de la Universidad por la falta de financiación y la apuesta por la privatización. La presidenta regional ha recordado que el 4% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se invierte en universidades públicas.

"Le reto a que vea usted la financiación del resto de las comunidades autónomas y verá que somos las que más aportan a su universidad pública. 15 millones de euros en becas. No mientas, en Madrid la gente no se queda sin estudiar por motivos económicos. Se queda sin estudiar porque ustedes degradan la universidad", ha resaltado Ayuso, que ha recordado a Lobato que es la primera vez que le pregunta por las universidades públicas. "Fíjese si le interesa. Nunca, en ningún pleno, en ninguna pregunta oral, usted me ha hablado a mí de la universidad pública. Hay que tener la cara armada", le ha afeado.

"No sé si están ustedes más presos de la indignidad o del miedo que les apodera. Bolsas de dinero en Ferraz. 90.000 euros en bolsas de la trama que afecta a Koldo, a Ábalos, a Barrabés", ha dicho.

PSOE

Por su lado, el secretario general del PSOE-M ha acusado a Ayuso de pensar que "hay quienes tienen más derecho a la universidad y quienes tienen menos". "Yo creo que usted piensa que quien tiene dinero para pagárselo merece ir a la universidad. Y quien no lo tiene, oye, pues que haga otras cositas en la vida", ha explicado.

Así, ha recriminado que el modelo universitario impulsado por el Gobierno madrileños "está expulsando a la clase media de la Universidad" y está abriendo "la puerta a los negocios y a la especulación".

"Ahí sí que tendríamos que investigar, ahí sí que tendría que haber una concienciación a ver cómo se está haciendo esto en Madrid, señor Ayuso. Mire, Madrid es la región de España donde menos se invierte en universidad pública y donde más se cobra a los alumnos por ir a la universidad pública. Es que usted está transfiriendo menos fondos a las universidades que hace 15 años. Si es que no les da ni para pagar los sueldos, ni para pagar la calefacción. Esa es su política", ha zanjado.

En esta línea, ha retado a la presidenta a decir que esto es mentira porque "parece que solo tiene coraje para ir de la mano de Vox, y por cierto, en contra del señor Feijóo, a perseguir a la mujer del presidente del gobierno". "A perseguir, no a investigar, a perseguir", ha recriminado Lobato, que ha pedido a Ayuso dejar de hablar "tanto" de ETA o de Venezuela y trabajar por la universidad pública, "que es donde está la igualdad de oportunidades".

