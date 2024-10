La mayoría de los grupos del Congreso respaldan bajar la tasa de alcohol al volante a 0,2

La mayoría de grupos del Congreso han respaldado este martes rebajar la actual tasa de alcohol al volante de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), una medida que, como han recordado algunos portavoces, el Gobierno ya ha anunciado que quiere poner en marcha.



El Pleno de la Cámara Baja ha debatido una proposición no de ley del grupo socialista en ese sentido, a la que el PP ha presentado una enmienda y que no se votará hasta el próximo jueves.



En la defensa de la iniciativa, el diputado socialista Manuel Arribas ha puesto el acento en la lista diaria de noticias de fallecidos en accidentes de tráfico y ha pedido no mirar para otro lado.



"No son titulares, estamos hablando de personas con nombres y apellidos, de familias destrozadas por conductores que piensan que con dos copas se pueden poner al volante", ha señalado Arribas, que ha recordado que el alcohol es uno de los principales factores de riesgo en la conducción por encima de la velocidad.



El portavoz de Seguridad Vial del PSOE ha instado a "no esperar más" y a superar la idea extendida de que un consumo moderado es aceptable. "Cualquier gota de alcohol pone en peligro vidas", ha advertido.



En su enmienda, el PP propone que se refuercen las campañas específicas sobre los riesgos del alcohol al volante, se incrementen los mecanismos de sensibilización y se definan estrategias concretas para los reincidentes, entre otras medidas.



El diputado Ángel Ibáñez la ha defendido y ha calificado de broma que el PSOE inste al Gobierno a hacer algo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya anunció públicamente el pasado 12 de septiembre y que posteriormente la DGT explicó que se haría a través de una reforma del reglamento de circulación.



"El trilerismo político que está alcanzando el Gobierno en esta legislatura sobrepasa lo formal, lo sensato e, incluso, lo ético y, por desgracia, está arrastrando al grupo parlamentario socialista, que hace de mero felpudo de Sánchez para mantenerlo en la Moncloa un tiempo más", ha lamentado.



El diputado ha instado al grupo socialista a un debate serio, sosegado y profundo sobre un tema tan importante y se ha prestado a colaborar en el camino que han marcado en la enmienda.



Fuentes del grupo parlamentario popular han señalado a EFE que el sentido de su voto no se conocerá hasta el momento de la votación.



El PNV, ERC y Sumar han anunciado su apoyo a la medida aunque estos dos últimos grupos han defendido la tasa cero de alcohol.



Vox es el único grupo de los que han intervenido que se ha mostrado en contra, al considerar, en palabras de su portavoz, Ángel López Maraver, que se trata de una cortina de humo para desviar la atención de "todo el estiércol que el Gobierno maneja", y que, además, restringe derechos y tiene un afán recaudatorio.

