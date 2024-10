El PSOE de Castilla y León dice que Ferraz está obligada a presentar candidato alternativo

La dirección del PSOE de Castilla y León ha manifestado este lunes su convencimiento sobre la "obligación" por parte de la dirección federal del PSOE de presentar un candidato alternativo en esta comunidad, que compita con la previsible candidatura del actual secretario autonómico, Luis Tudanca, quien aún no ha oficializado ese paso.



Fuentes de la Ejecutiva Autonómica han trasladado a EFE su malestar y enfado con el proceder de la dirección federal, con las críticas encarnadas en el secretario de Organización, Santos Cerdán, pero también dirigidas hacia el actual secretario federal de Acción Electoral, Javier Izquierdo -exdelegado del Gobierno en esta comunidad-; el ministro y secretario provincial en Valladolid, Óscar Puente, y el ministro y exlíder del PSOE-CyL, Óscar López, entre otros.



Sin que haya fluido comunicación alguna desde el viernes, cuando el Comité de Ética y Garantías del PSOE anuló el proceso congresual y de primarias aprobado en el Comité autonómico, en el equipo de Tudanca han sentado mal las apelaciones realizadas durante el fin de semana por parte de López y el secretario provincial del PSOE leonés, Javier Cendón, y de forma más discreta por Puente, ya que entienden que implícitamente han reconocido que toman esa decisión sin sustento estatutario.



La dirección autonómica lamenta la incomprensión por parte de Cerdán de la situación especial que afronta el PSOE en Castilla y León, ante un posible adelanto electoral que está en la mano del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), una vez que no dispone de mayoría parlamentaria en las Cortes tras la ruptura con Vox.



Las fuentes socialistas consultadas por EFE destacan también su sorpresa por el hecho de que, tras meses de lo que entienden como filtraciones interesadas desde la dirección Federal, no hayan construido una candidatura alternativa a la que pueda encarnar nuevamente Tudanca, quien ha aguardado a anunciar sus intenciones definitivas al momento en el que se abra el proceso de primarias, ahora paralizado.



Entienden en la dirección autonómica que no resulta fácil encontrar candidaturas en una Comunidad en la que Tudanca ha conseguido un apoyo estable y uniforme en las nueve provincias, incluso en la que dirige su principal 'opositor', el leonés Javier Cendón, quien entienden que está en minoría en esta pugna, y también en Valladolid, donde la posición de poder del ministro Puente dificulta un poco más los apoyos explícitos a Tudanca.



Sobre los posibles nombres que barajan en el PSOE de Castilla y León, la mayor parte coincide en señalar a Javier Izquierdo como el único que estaría dispuesto a dar ese paso, descartadas las opciones de la también ministra Ana Redondo, el propio Puente y también la del alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien únicamente accedería a dar ese paso en un escenario de consenso, según las mismas fuentes.



Pese al silencio inicial el viernes, la actual directora general de Protección Civil, vicesecretaria general del PSOE-CyL y exdelegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha mostrado explícitamente su apoyo hacia Luis Tudanca en esta coyuntura, al igual que la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, en un triunvirato que ha controlado los destinos socialistas en esta comunidad en la última década.



El escenario que se abre ahora, reconocen las mismas fuentes, no es fácil para los socialistas en Castilla y León, al entender que se ha abierto una disputa que no ayuda a focalizar los esfuerzos en la previsible contienda electoral de 2025 en Castilla y León, si es que finalmente Mañueco adelanta nuevamente las elecciones.



También de cara al Congreso Federal, recalcan, esta situación no ayuda aque se trate de un encuentro de unidad y centrado en los contenidos ideológicos y programáticos, ya que entienden que el malestar con el secretario de Organización es generalizado en las distintas federaciones.

