Miles de manifestantes piden el fin del "genocidio" en Gaza en varias ciudades españolas

Miles de personas salieron a la calle este domingo, por segundo día consecutivo, en ciudades españolas como Barcelona y Valencia para pedir el fin del "genocidio" en Gaza, a punto de cumplirse un año del ataque del grupo islamista Hamás en Israel y la posterior ofensiva militar israelí en Gaza.



La manifestación más numerosa tuvo lugar en Barcelona (noreste), donde miles de personas -4.500 según la Guardia Urbana y 30.000 según la organización- exigieron que se detenga el "genocidio" en Palestina y reclamaron al Gobierno español que rompa relaciones con Israel y no le venda armas.



Los manifestantes, muchos de ellos con banderas palestinas o ataviados con el tradicional pañuelo kufiya, corearon consignas como 'Boicot a Israel', 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel', 'Israel asesina, Europa patrocina' o 'No es una guerra, es un genocidio'.



En otra marcha en Valencia (este), los convocantes pidieron al Gobierno español que "ponga fin al comercio de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel" y la ruptura de relaciones con este país, así como que se le exijan responsabilidades "por sus crímenes de guerra y de lesa humanidad".



Madrid, que el sábado reunió a 20.000 personas según los organizadores -no más de 5.000 de acuerdo a fuentes del Gobierno-, acogió una nueva protesta, menos numerosa y tildada por la Embajada de Israel de "apología del terrorismo".



En Málaga (sur), con alrededor de 3.000 manifestantes, y otras ciudades españolas como Gijón, Santiago de Compostela o Palma de Mallorca también hubo manifestaciones.



Además, Barcelona acoge también en esta jornada un acto de la comunidad judía por el primer aniversario del ataque de Hamás en territorio israelí, que desató el conflicto bélico.



Las manifestaciones a favor de Palestina de este domingo tuvieron lugar tras las celebradas el sábado en una treintena de ciudades españolas y coinciden con otras a lo largo del fin de semana en diversas ciudades del mundo.



Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, de la formación de izquierda Sumar, pidió a la comunidad internacional que imponga "ya las máximas sanciones" porque "no hay tiempo que perder", después de los últimos bombardeos de Israel en el Líbano.



"El régimen de Netanyahu continúa con su campaña de violación sistemática del derecho internacional: una invasión al norte, un genocidio al sur", lamentó en la red social X.



Todo ello a punto de cumplirse un año del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unos 1.200 israelíes y fueron secuestrados otros 251, lo que desencadenó una intensa ofensiva de Israel en Gaza con cerca de 42.000 muertos, la mayoría mujeres y niños.

