Feijóo defiende la semana de cuatro días pese a críticas internas en el PP

La cúpula del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo se mantiene firme en su giro social para "ensanchar" espacio electoral, en el marco de la estrategia con la que ha arrancado el nuevo curso político. Sin embargo, sectores del partido consultados por Europa Press advierten del "riesgo" de que el debate en torno a la semana laboral de cuatro días eclipse medidas estrella del plan de conciliación del PP, como la gratuidad de las escuelas infantiles o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad.

En 'Génova' están decididos a dar esta batalla social en todos los aspectos, sin que le hagan mella algunas críticas internas a las que ha puesto voz esta semana la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Y ahí incluyen también el debate sobre la flexibilidad de la jornada laboral a través de un banco de horas para que los trabajadores puedan elegir cómo utilizarlas para conciliar.

Además, Feijóo ha abierto la puerta a concentrar la semana laboral en cuatro días, con jornadas de "9 horas o 9,5 horas" y "en algunos sectores", si bien fuentes de la dirección del PP han precisado que esta propuesta estaría siempre condicionada al acuerdo entre empresas y trabajadores y sin reducir la productividad.

"Vamos a dar la batalla con la conciliación y el problema de la vivienda porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho nada en sus seis años en Moncloa y hay un electorado frustrado. No vamos a soltar la presa", han confirmado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, que han recordado que el PP no puede seguir llegando tarde a debates sociales como le ha ocurrido en el pasado con el aborto o el matrimonio gay.

La reacción rotunda de 'Génova' se ha producido la misma semana que un sector del PP --al que algunas voces catalogan en el "ala dura" del partido-- ha cuestionado el llamado giro social de Feijóo, en especial sus declaraciones sobre la semana de cuatro días, avisando que se produce en un momento en el que la vicepresidenta Yolanda Díaz pelea con la patronal para reducir la jornada a 37,5 horas.

Aguirre ha encabezado esas críticas contra la estrategia de Feijóo y su núcleo duro, al que ha reprochado que haya decidido "tomar las banderas de la izquierda" para "defenderlas ellos" a raíz de datos que les han proporcionado unas encuestas internas.

Además, la expresidenta madrileña ha echado en cara a la actual cúpula de Feijóo que no esté dando "la batalla cultural" y ha avisado que si no dan esa batalla, el Partido Popular no van "ganar las elecciones".

El PP de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso ha sorteado el debate sobre la jornada laboral de Feijóo y ha puesto el foco en criticar la reducción que plantea Yolanda Díaz. "Estamos totalmente en contra de lo que podría ser la reducción de una jornada laboral", dijo el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín.

Paralelamente, dirigentes del Partido Popular consultados por Europa Press han dicho no compartir las tesis de Aguirre y del ala más liberal del PP alegando que la conciliación va unido a la defensa de la familia y el fomento de la natalidad, algo que está en el "ADN del partido". "Es genuino del PP y no hay táctica en eso", ha señalado un exalto cargo de anteriores Gobiernos del Partido Popular.

"Tenemos que conseguir el voto de centro con propuestas sociales en conciliación y vivienda, que son el punto débil del Gobierno", ha añadido otro veterano del partido, que no ve "nueva" esta estrategia de Feijóo porque Mariano Rajoy también impulsó en 2015 la llamada "Ruta social" para poner el foco en lo que "preocupa a la gente".

Según estas fuentes, la diferencia ahora con los Ejecutivos de José María Aznar y de Mariano Rajoy es que entonces el PP lo hacían desde el Palacio de la Moncloa y Feijóo lo plantea ahora desde la oposición, con la vocación de que cale entre la ciudadanía que hay una "alternativa" social a Pedro Sánchez.

Sin embargo, estas voces sí que cuestionan la "oportunidad" de acompañar las medidas de conciliación con la propuesta relativa a la semana de cuatro días porque, según alegan, puede eclipsar y diluir medidas estrella de la Ley, como la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, el incremento de las deducciones por hijo --de 1.200 a 1.800 euros-- o la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas.

"Si no hay pedagogía sobre la semana de cuatro días parece que entramos en el marco de Yolanda Díaz", ha alertado un dirigente del PP en privado. "Es un debate arriesgado. Yo no lo hubiera hecho", ha avisado otro, para añadir que si la atención mediática queda solo en eso entonces el PP "habrá equivocado el tiro". "Puede desvirtuar toda la Ley de Conciliación, que está muy trabajada", ha compartido también un parlamentario 'popular'.

En 'Génova' están convencidos de que la batalla que tiene que dar el PP es la de la conciliación, la vivienda o la precariedad laboral, temas que afectan al día a día de muchos ciudadanos y a los que el primer partido de la oposición tiene que dar respuesta ante el "fracaso" del Gobierno de Sánchez. Así, fuentes de la dirección del PP han advertido de que entre los retos de este siglo XXI en España figuran el de "la conciliación" y la "natalidad".

Feijóo anunció hace dos semanas una ronda de contactos con patronal y sindicatos para presentarles su plan de conciliación y recabar su opinión antes del trámite parlamentario de la ley. La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Alós, también tiene previsto abrir una ronda con otros partidos en el marco del trámite parlamentario de la norma, que registraron esta semana en el Congreso.

Por lo pronto, no hay fecha anunciada para esas reuniones con los agentes sociales y, algunas voces del PP interpretan el hecho de que ahora no haya tanta prisa a que 'Génova' busca enfriar la polémica tras las críticas del sector más duro, pero también ante las reticencias expresadas por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a la semana de cuatro días a la que se abre Feijóo.

Además, el PP de Feijóo sostiene que no va a entrar en las críticas de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, si bien ha recordado que fue el Gobierno de José María Aznar, del que Aguirre fue ministra, el que impulsó en 1999 la primera Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras.

Esta semana, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, aseguró que el plan social de Feijóo estaba en su programa electoral y añadió que la conciliación o la vivienda no son "banderas de la izquierda" porque fue un Gobierno del PP el que impulsó la primera Ley de Conciliación.

"Demostramos que nuestra alternativa no es ni de derechas ni de izquierdas. Es la de un Gobierno con propuestas útiles y capaces de conseguir grandes acuerdos que mejoren la calidad de vida de las personas", agregó Tellado.

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, aconsejó hace unos días a Aguirre que tenga "confianza" en la actual dirección del partido, porque tiene un "diagnóstico claro" sobre los problemas de este país y las soluciones que hay que plantear.

