Belarra avanza que enmendará la ley mordaza: "Lo anunciado es mucho titular y poco cambio"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado este viernes que presentará enmiendas al texto pactado entre el Gobierno y EH Bildu para reformar la ley de seguridad ciudadana, llamada ley mordaza, después de que lo anunciado no derogue la normativa y solo sea "mucho titular y poco cambio".



En declaraciones a los periodistas antes del comienzo de una jornada en el Congreso sobre el sistema público de pensiones, la líder de Podemos ha enfatizado las críticas que su formación ya expuso ayer tras conocer el acuerdo de PSOE, Sumar y Bildu para redactar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana.



"Nosotras estamos en el mismo punto que estaban ERC y Bildu el año pasado, que es en la prohibición de las balas de goma y en la prohibición de las devoluciones en caliente y esos dos elementos no están presentes en el texto que se presentó ayer", ha subrayado Belarra.



En su opinión, que estas dos cuestiones no figuren en ese pacto implica que no se derogue la ley mordaza, tal y como se había prometido, por lo que el acuerdo es "pro desgracia mucho, poca transformación y poco cambio.



Preguntada si Podemos votará a favor de la tramitación de la proposición de ley, simplemente ha deslizado que van a negociar y a presentar enmiendas. "En función de eso decidiremos nuestro voto, como siempre", ha concluido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es