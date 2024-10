Junts llama a "reconstruir una estrategia ganadora" del independentismo 7 años después

Junts ha instado a "reconstruir una estrategia ganadora" en el independentismo que anime a la movilización y articule una alternativa política al momento actual, que califica de frustrante, el día en que se cumplen siete años del 1-O.

En un manifiesto este martes, Junts ha llamado a "gestar de nuevo una ola de ilusión" después del desgaste y la desmovilización del independentismo sobre la que ha pedido reflexionar.

Asimismo, ha señalado que el independentismo no ha sabido materializar la independencia por la falta de unidad y no ha podido "por la brutal represión del Estado español" y ha dicho que el tiempo ha supuesto aprendizajes para no repetir errores del pasado.

"Desde Junts hacemos autocrítica e integramos los aprendizajes ganados, pero a la vez nos reafirmamos y nos conjuramos para avanzar hacia la independencia", ha sostenido.

Finalmente, Junts ha asegurado que siete años después de "la gran victoria colectiva que representó el referéndum de autodeterminación" no ha cambiado la voluntad inamovible de conseguir el objetivo político del independentismo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es