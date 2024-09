Feijóo: "Pedro Sánchez ha utilizado y mentido a Cataluña; yo no"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha utilizado y mentido a Cataluña", y añade: "Yo, no".



En una entrevista que publica este lunes La Vanguardia, Feijóo insiste en que "Sánchez compró su investidura a Junts y ahora ha comprado la de Illa a Esquerra".



Por eso, remacha que "el señor Sánchez ha utilizado y mentido a Cataluña; yo no".



El presidente del PP incide en los, a su juicio, engaños del PSOE, que explica asegurando que "Junts no gobierna Barcelona, ni la Generalitat y ha hecho una amnistía tramposa".



Es por ello por lo que, en su opinión, "España vive el mayor momento de inestabilidad política en los últimos 46 años", una idea que basa también, en el caso de la inmigración, en que "las mafias eligen España porque pueden operar con más facilidad".



En cuanto a Cataluña, Núñez Feijóo afirma que "el independentismo está mejor con Sánchez, pero Cataluña no", y lo aduce en que "Illa es un político más hábil que fiable. Ha cambiado su programa electoral".



El político gallego se refiere también a la financiación autonómica: "Reconozco que los sistemas públicos de Cataluña están mal financiados", y tiene también un mensaje para los catalanes: "Sin vosotros no puede funcionar nuestro país".

