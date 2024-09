Examen a Albares en el Congreso, que comparece sobre las últimas crisis diplomáticas

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, comparecerá el próximo viernes en el Congreso para dar cuenta de las últimas crisis diplomáticas y para informar de los avances en las negociaciones sobre Gibraltar.



Será el plato fuerte de una semana parlamentaria en la que, al no haber pleno ni por tanto sesión de control al Gobierno, la atención se desplaza hacia la actividad de las comisiones.



En la de Asuntos Exteriores intervendrá Albares, a petición propia pero también de varios grupos parlamentarios, para hablar de una larga lista de asuntos entre los que figuran el traslado a España del líder opositor Edmundo González Urrutia, a quien el parlamento español ha reconocido como presidente de Venezuela tras los comicios celebrados el pasado 28 de julio.



Además de la tensión diplomática entre Caracas y Madrid a raíz de este reconocimiento, y aunque no figura en el orden del día, en la sesión saldrá a colación el reciente enfrentamiento con México después de que este país vetara a Felipe VI en la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre, un desaire que ha tensado las relaciones entre los dos países.



Albares ha pedido comparecer sobre este asunto, en fecha aún por determinar, pero la comisión del viernes servirá para adelantar sus explicaciones, que se unirán a las que dará sobre otro enfrentamiento más alejado en el tiempo, el que se desató el pasado mes de mayo con Argentina y que llevó al Gobierno español a retirar a su embajadora en Buenos Aires tras la negativa de su presidente, Javier Milei, a disculparse por sus acusaciones contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y su esposa.



Los avances en el pacto UE-Reino Unido sobre Gibraltar o la presión migratoria y los acuerdos sobre esta materia con Marruecos y Mauritania serán otros de los temas sobre los que el ministro informará en la cita parlamentaria.



Por su parte, la Comisión de Derechos Sociales avanzará el próximo martes en la tramitación de la proposición de ley para la atención integral de las personas con ELA, sobre la que ya hay acuerdo, y que cerrará el trámite de ponencia con la aprobación del dictamen correspondiente.



Junto a estas dos comisiones se reunirá la mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que examinará el informe de la oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación correspondiente al año 2023.



En el Senado la actividad decaerá también estos próximos días, después de cuatro semanas consecutivas con sesiones plenarias.



En la semana entrante destaca en la Cámara Alta una comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien contestará a los senadores de la Comisión de Justicia el miércoles a mediodía.



Ese mismo día, 2 de octubre, y a la misma hora, 12:00 horas, la Comisión de Investigación sobre la Gestión del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tendrá su primera comparecencia, la del sociólogo Emilio Lamo de Espinosa, quien fue director del Real Instituto Elcano y está ahora en el Consejo Asesor del CIS, desde donde ha planteado críticas a José Félix Tezanos, por lo que le ha convocado el PP como primer ponente.



El jueves el turno en esa comisión de investigación será para otro prestigioso so fciólogo y experto en encuestas electorales, Narciso Michavila, también crítico con la gestión de Tezanos, pero en este caso desde el ámbito privado, como presidente de la demoscópica GAD3.

