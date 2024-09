El PSOE lleva al Congreso el debate sobre la reducción de la tasa de alcohol al volante

El PSOE ha llevado al Congreso de los Diputados el debate de la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante de la actual de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 que ya avanzó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando dijo que se está trabajando "seriamente" en esta rebaja.



Con el objetivo impulsar esta iniciativa el grupo socialista ha presentado una proposición no de ley para su debate en el Pleno de la cámara baja.



En concreto propone reducir el límite de la tasa máxima de alcohol permitida a los conductores a 0,2 gramos por litro de sangre y 0,10 miligramos en aire aspirado (esta actualmente es de 0,25).



"No podemos permitir más despedidas injustas y solo 0,0 tiene 0 consecuencias", asegura el diputado socialista Manuel Arribas en un comunicado, en el que considera urgente la medida propuesta para evitar más pérdidas irreparables.



Manuel Arribas explica que "el alcohol sigue siendo un grave peligro en las carreteras españolas" y recuerda que "los límites actuales permitidos no han cambiado en 35 años".



El ponente de la iniciativa socialista hace hincapié en que "un conductor ebrio no solo rompe las normas, rompe familias, destruye sueños y apaga vidas, y cada accidente por alcohol es una tragedia que nunca debería haber ocurrido".



La proposición expone que el consumo de alcohol constituye uno de los principales factores de riesgo durante la conducción de vehículos y que aunque se han producido enorme avances en la concienciación todavía un 32,7 por ciento de los conductores fallecidos en 2023 presentaban una tasa de alcoholemia positiva según el último informe del Instituto Nacional de Toxicología.



Añade que las investigaciones disponibles demuestran que el consumo de alcohol, aun en cantidades relativamente pequeñas, aumenta la probabilidad de implicación en accidente.



Abunda en que el alcohol afecta de manera importante a capacidades psicofísicas y comportamientos, tiempos de reacción, visión, percepción, coordinación, comisión de infracciones, aumento de las distracciones, somnolencia y fatiga, aparte de disminuir gravemente la percepción del riesgo y alterar la toma de decisiones.



Advierte de que según los estudios a partir de 0,3 gramos por litro de sangre el riesgo de accidente se puede multiplicar por dos o incluso por tres.



A juicio del PSOE la medida que propone "permitiría superar la idea extendida de que un consumo moderado es aceptable y está permitido y que solo los excesos están prohibidos".



"Los mensajes sobre el consumo de alcohol y la conducción deben ser claros y contundentes para el conductor de tal forma que una tasa de 0,2 supondría en términos prácticos llevar a la norma la regla de que solo un consumo cero es seguro", apunta.



Destaca que "en Suecia y Noruega, líderes mundiales en seguridad vial, la tasa para todos los conductores es de 0,2, siendo ésta la tendencia actual".



Fernando Grande-Marlaska ya mostró el pasado día 12 su disposición a esta rebaja y consideró que la sociedad española está madura para abordar este tema.



Posteriormente el director general de Tráfico, Pere Navarro, precisó que la tasa de 0,2 equivale a "tolerancia cero" y advirtió a los conductores de que "no se puede beber absolutamente nada".

