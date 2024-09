Marlaska reitera al Parlamento Europeo que ha pedido ayuda a Frontex para actuar en África

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado al Parlamento Europeo que el Gobierno sí ha pedido ayuda a Frontex de forma "reiterada" para hacer frente a la inmigración irregular, pero ha dejado claro que esa solicitud no está dirigida a aumentar los efectivos de la agencia europea en Canarias sino a enviar medios de vigilancia a África.



El ministro ha respondido por carta a la misiva que la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo le remitió el miércoles para aclarar por qué el Gobierno español no solicitaba ayuda a Frontex en Canarias, después de que su director ejecutivo, Hans Leijtens dijera hace unas semanas que esperaba esa solicitud ante la presión migratoria que soportaban las islas.



"A pesar de la falta de apoyo de Frontex en lo que Canarias necesita prioritariamente, seguiremos insistiendo en la necesidad de concentrar los esfuerzos en la prevención y por ello hemos reiterado nuestra petición a Frontex para que apoye a la UE, a España y a Canarias con medios de vigilancia en África, no en aguas de responsabilidad española", escribe el ministro en su respuesta.



En esta carta, dirigida a la comisión parlamentaria europea que está presidida por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, Marlaska se muestra duro con la agencia europea ante "la falta de respuesta positiva a la petición de apoyo solicitada por España".



Marlaska asegura que las respuestas recibidas tanto por escrito como verbalmente en múltiples encuentros incluidos con el Director Ejecutivo de Frontex, el actual y su predecesor, "han sido decepcionantes".



La falta de respuesta positiva a la petición de apoyo solicitada por España "no significa que España no haya solicitado, de manera reiterada, el apoyo de la agencia", reitera el ministro, antes de recordar que la vigilancia fronteriza en aguas de un tercer país requiere de un acuerdo de Frontex con ese país en cuestión.



Y añade: "Frontex no lo ha alcanzado con ningún país africano del que parten las embarcaciones que llegan a Canarias".



El ministro también aprovecha en su carta de respuesta a esta comisión del Parlamento Europeo para puntualizar que España "no es un excepción" en materia migratoria y que este año hay otros países que registran mayores entradas de migrantes de forma irregular.



"Concluyo reiterando una vez más que las razones del incremento de llegadas a Canarias no se encuentran en España, sino en los países de origen y tránsito de la inmigración irregular. Por tanto, es precisamente en estos países donde debemos centrar nuestros esfuerzos preventivos. Sin duda, el Parlamento europeo podrá contribuir a ello. España, incluida Canarias, lo agradecerá", zanja.

