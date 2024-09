Montero asegura que la financiación singular catalana mantiene la solidaridad con el resto

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves ante el pleno del Congreso que la financiación singular prevista para Cataluña "no supone ninguna quiebra de la solidaridad interterritorial" y además garantiza un nivel de servicios públicos similar en todas las comunidades autónomas.



Montero lo ha expuesto así en su primera intervención, de unos cuarenta minutos, en el hemiciclo del Congreso para explicar el acuerdo alcanzado en julio entre el PSC y ERC, en una comparecencia solicitada por el PP.



En atacar las posiciones del PP en materia de financiación autonómica ha empleado Montero la mayor parte de su intervención, culpando al partido que dirige Alberto Núñez Feijóo de que no se avance en la reforma del sistema de financiación autonómica para las comunidades del régimen común.



Sobre el acuerdo para Cataluña, motivo de la comparecencia, Montero se ha centrado en leer unos extractos, que luego ha resumido asegurando que deja claro el acuerdo que "no solo la solidaridad interterritorial debe existir", sino que también se tiene que garantizar un nivel de servicios públicos en todo el Estado".



Eso sí, ha añadido, un nivel similar en el caso de que las comunidades hagan un mismo esfuerzo de recaudación fiscal, en línea con una de sus principales críticas a comunidades gobernadas por el PP, especialmente la madrileña, que "con una mano bajan impuestos y con la otra piden más recursos al Gobierno".



"¿De verdad creen que atenta contra la solidaridad?", ha preguntado Montero tras leer ese punto del acuerdo para Cataluña.



Montero ha señalado también que el pacto es conforme con la Constitución y los estatutos de autonomía, y que "avanza en una visión compartida del federalismo y con responsabilidad fiscal".



Ha explicado que aunque Cataluña salga beneficiada "no va en detrimento" de que beneficie también al resto, si las comunidades reciben en conjunto más recursos.



Ha recordado al PP que todos los cambios en la financiación autonómica se hicieron siempre por acuerdos entre los grandes partidos, hechos "con discreción, mesura y racionalidad", y después de que en el seno de cada partido se atienda también a "los intereses y sensibilidades distintas" entre regiones.



Ha reconocido así que en su partido ocurre igual que en el de Feijóo y ha añadido: "La cuestión es si el PP está dispuesto a llevar el debate sobre esta materia o si busca la confrontación, hablar mucho sobre algo para que no se concluya nada".



A su juicio, el problema solo lo ve el PP cuando se habla de singularidades para Cataluña, para buscar "un rédito en otras regiones", ya que sí reconoce la singularidad fiscal para Canarias u otras comunidades, "sin rasgarse las vestiduras".



"Ustedes contra Cataluña viven mejor", ha lamentado, así como, ha advertido al PP, de que si siguen oponiéndose a reformar el sistema de financiación seguirán "en la nada" mucho tiempo: "Justo donde están, en la oposición".



En su invitación a negociar al PP les ha recordado que la negociación bilateral de cada comunidad con el Gobierno está prevista en los estatutos de autonomía, no se la sacan "de la chistera", aunque ha apuntado que pueden debatir sobre el asunto, si es con seriedad, en cualquier foro, también en los multilaterales.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es