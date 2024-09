Patxi López dice que no le gusta que Sumar vaya a México cuando el Gobierno fijó posición

El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha reconocido que no le gusta que Sumar vaya a asistir a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, cuando el Gobierno fijó una "posición oficial" de no enviar representación alguna por la decisión del país norteamericano de no invitar al Rey.

Aunque la vicepresidenta Yolanda Díaz ha cancelado su viaje a México, otros miembros de Sumar como Ada Colau y el diputado Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa del Congreso, sí han anunciado su asistencia a la toma de posesión de Sheinbaum, al igual que otros socios del Gobierno como en el BNG y Bildu.

En los pasillos del Congreso, Patxi López ha sido preguntado por la asistencia de Sumar: "Pues la verdad es que personalmente no me gusta --ha reconocido--. Hay una posición oficial del Gobierno de España que creo que es muy coherente. No se puede rechazar la presencia del jefe del Estado y el Gobierno actúa en consecuencia".

Desde Sumar, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Aina Vidal, ha querido precisar que Pisarello viaja en representación de Catalunya en Comú para "aunar" en "más relaciones" con México. Además, cree que la primera toma de posesión de una mujer es un "hecho histórico" y ha reiterado la importancia de asistir a esta ceremonia.

