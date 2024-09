ERC replica a Sánchez que no tiene que esperar a ningún congreso para los presupuestos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha replicado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tiene que esperar a que se celebren los congresos de Junts y ERC para presentar de nuevo la senda de déficit, paso previo para los presupuestos de 2025, y hacerlo así es una "excusa mala".



"No tiene que esperar a ningún congreso, al menos al nuestro no. Creo que hay cosas que tienen o que requieren de muchísima urgencia, prisa y me parece pues una excusa mala decir que tiene que esperar", ha declarado a los medios preguntado en el Congreso por esta cuestión.



Sánchez dijo el miércoles desde Nueva York que "el plan A" del Gobierno es aprobar los presupuestos con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pero para presentar de nuevo la senda de déficit esperará a que se celebren los congresos de Junts y ERC, que tendrán lugar a finales de octubre y finales de noviembre, respectivamente.



El Gobierno aplazó la nueva votación de la senda de déficit, prevista este jueves en el pleno del Congreso, para tener más margen para negociar al no contar con los apoyos parlamentarios suficientes ante el rechazo de Junts, que ya votó en contra en la primera votación en julio.



Ante esta situación, Junts ha reclamado otorgar a las comunidades autónomas un tercio, como mínimo, del objetivo total de déficit de todo el Estado, y otros socios parlamentarios como EH Bildu han confirmado que van a hacer ahora más peticiones en las negociaciones con el Gobierno.



"Sí, nosotros lo que queremos es que la senda de déficit tenga la mayor capacidad de gasto para nuestros ayuntamientos, para los ayuntamientos de todo el Estado. Creemos que es una buena oportunidad que no se puede perder y confiamos en que sea lo antes posible", ha dicho la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.



Rufián ha calificado de "irresponsable" al Gobierno por reabrir la negociación presupuestaria tras el nuevo rechazo de Junts a la senda, pero ha señalado que su grupo ha aprovechado esta coyuntura para plantar "nuevas demandas" relacionadas, por ejemplo, con la capacidad de deuda de los ayuntamientos.



"Todos queremos más", ha comentado el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que ha celebrado que haya "una posición favorable a un reparto más equitativo entre el Estado y las comunidades autónomas y los ayuntamientos", ya que asegura que en la actualidad es "absolutamente desequilibrado".



Por su parte, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha considerado "lógica" la postura de Sánchez de esperar a los congresos de Junts y ERC porque, en su opinión, "hay que dar tiempo a que eso pase para hablar de las cosas que luego interesan a todo el mundo".

