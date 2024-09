Amor (CEOE) cree que el Gobierno debe compartir el coste de la reducción de jornada

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha apuntado este jueves que el Gobierno debería compartir el coste que supone una reducción de jornada laboral por ley.



En declaraciones en Intereconomía, Amor ha insistido en que reducir la jornada laboral por ley es una decisión política que van a pagar las empresas.



¿Por qué no paga el Gobierno esa reducción de la jornada, por qué no comparte los gastos de esa reducción de jornada?, ha reflexionado el vicepresidente de la CEOE que ha pedido a los políticos dejar "de hacer populismo" con estos temas.



Amor ha incidido en que la jornada y el salario deben abordarse en la negociación colectiva con las peculiaridades de cada sector o territorio y en este contexto ha apuntado que se podría dar una recomendación para la negociación de convenios o fijar que de aquí a 2027 se llegue a esas 37,5 horas semanales en las mesas.



Sobre las concentraciones convocadas este jueves por los sindicatos ante las sedes patronales, Amor ha señalado que se equivocan de lugar y que deberían ir a reclamar al Gobierno o al Parlamento.



"Nosotros no tenemos ni el BOE ni el poder legislativo", ha añadido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es