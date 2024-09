Diputados de Sumar, EH Bildu y Podemos asistirán a la toma de posesión de Sheinbaum

Los diputados Gerardo Pisarello (Sumar), Jon Iñarritu (EH Bildu) y Javier Sánchez (Podemos) asistirán a la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, en la que el Gobierno decidió no participar al haber sido excluido de la invitación el rey Felipe VI.



Pisarello, apuntan a EFE fuentes de los comunes, recibió invitación como secretario primero de la Mesa del Congreso.



Iñarritu viajará a México invitado por Morena, el partido de Sheinbaum y del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, ha explicado a EFE el diputado, que ya estuvo en el país norteamericano en las elecciones.



Por su parte, fuentes de Podemos confirman que una delegación del partido, en la que estará su portavoz parlamentario, Javier Sánchez, también acudirá.



En un vídeo remitido a los medios, Pisarello ha asegurado que en el Congreso son muchos los que creen que el pueblo de México no es "un pueblo de súbditos", sino "una república de mujeres y hombres libres" y que por ese motivo van estar en el país el 1 de octubre, para presentar sus "respetos a ese pueblo digno", al presidente saliente y a la nueva presidenta.



A su juicio, cuando López Obrador instó al rey a pedir disculpas por la conquista, Felipe VI "podía haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia".



"Optó por la arrogancia y el desdén y está pagando un precio por esa enrome torpeza democrática", afirma en el vídeo, en que considera lógico que "un rey que desdeñó sea desairado".



"Reconocer el pasado colonial es memoria y reparación entre pueblos. Asistir al nombramiento de la primera mujer presidenta de México es imprescindible", ha afirmado en su cuenta de X la diputada de Sumar Tesh Sidi.



Por la mañana, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, había reconocido que a su grupo parlamentario le habría gustado que hubiera representación de España en la toma de posesión de Sheinbaum, aunque respetaba la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de no acudir.

