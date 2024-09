Rufián, sobre la no invitación al rey a la toma de posesión: "¡Viva México, cabrones!"

"¡Viva México, cabrones!", ha exclamado este miércoles el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, al ser preguntado por la decisión del Gobierno español de no acudir a la toma de posesión de la nueva presidenta de México debido a que Felipe VI no ha sido invitado.



En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián ha recordado esta frase que, ha señalado, dicen los mexicanos en el día de su independencia y en canciones y que "viene al pelo".



Por su parte, la diputada de Podemos, Ione Belarra, ha considerado que el Gobierno debería acudir a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a pesar de que Felipe VI no haya sido invitado y ha expresado su preocupación porque el ejecutivo "esté atando sus relaciones internacionales" a las de la monarquía.



"Las relaciones con México son estratégicas en este momento, con un gobierno progresista en América Latina y las faltas de respeto del monarca en pasadas tomas de posesiones es lo que explican esta no invitación", ha dicho Belarra, que cree que "es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos".

