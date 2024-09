El Congreso debatirá si debe autorizar los envíos de material a zonas de guerra y misiones

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley del PP para que la Cámara Baja deba autorizar los envíos de ayuda militar al extranjero, entre ellos los de material a zonas de guerra como Ucrania, y las misiones en el exterior.



Tras la aprobación en la Cámara Alta de la toma en consideración de esta iniciativa del Grupo Popular, que requiere una reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la proposición será remitida al Congreso para su tramitación.



El PP plantea que para el envío de material militar a una zona de guerra con carácter previo el Gobierno deberá solicitar la autorización del Congreso.



Y pretende que de salir adelante esta reforma en el plazo de tres meses desde su aprobación el Gobierno solicite la autorización del Pleno del Congreso de los envíos de material militar a zonas de guerra comprometidos con anterioridad.



Por otra parte, el texto señala que para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno debe recabar la autorización del Congreso.



Precisa que en la solicitud de autorización de una misión militar en el extranjero el Gobierno determinará el número de efectivos máximo necesario para la misma y el material aproximado para llevarla a cabo, de tal forma que los incrementos de tropas por encima de ese tope deberán ser aprobados con carácter previo a su envío por la Comisión de Defensa del Congreso.



La iniciativa, defendida por el senador del PP Pablo González Menéndez, señala que "el Gobierno ha abusado de sus prerrogativas y ha evitado cualquier debate sobre incrementos de tropas en misiones o envíos de ayuda militar a zonas de guerra" como Ucrania y recuerda que "las políticas de exterior y de defensa son de Estado".



Por su parte, el senador del PSOE Miguel Carmelo Dalmau ha comentado que "no todo vale para desgastar al Gobierno y menos en cuestiones de Estado", y ha reprochado al PP que use a las Fuerzas Armadas "como nuevo ariete contra el Ejecutivo".



Dalmau ha mantenido que el Gobierno respeta la ley porque esta no exige la aprobación del Congreso para todo tipo de misiones y porque además ha explicado en el Parlamento todas las operaciones de las Fuerzas Armadas españolas, y ha preguntado por qué ha cambiado de criterio el PP en esta materia.



Ha recordado que es el Gobierno el que debe dirigir las políticas exterior y de defensa, que la preparación de las misiones son muy complejas y que el Parlamento no debe poner trabas con más burocratización ni enmendar la plana al Estado Mayor de la Defensa ni a los profesionales de las Fuerzas Armadas en cada cuestión operativa.



El senador socialista ha señalado que fue el PP el que "metió a España en una guerra ilegal con José María Aznar a la cabeza", en referencia al conflicto bélico de Irak.



El senador popular Luis Rogelio Rodríguez-Comendador le ha contestado que el Ejecutivo no respeta la ley y "tiene miedo a llevar al Congreso temas de defensa porque la mitad de su Gobierno no comparte sus ideas y tiene un socio como Sumar que prefiere a Hamás que a la OTAN".



Y ha aclarado que "España no fue a la guerra de Irak porque las tropas españolas llegaron el 30 de julio de 2003 cuando la situación estaba estabilizada y para dos misiones humanitarias bajo el paraguas de la ONU".



El senador de Junts Joan Bagué ha dicho que su grupo se abstiene en la votación de esta iniciativa y ha calificado de "política errática" la aplicada en esta materia por PSOE y PP.



Por el PNV, Luke Uribe-Etxebarría ha expresado "la contradicción del PP" y ha recordado que cuando la actual ley fue aprobada en 2005, con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el Grupo Popular votó en contra de la misma y se opuso a todo lo relativo al control parlamentario que ahora incluso quiere ampliar.



Representantes de Vox y de Agrupación Socialista Gomera se han mostrado de acuerdo con la proposición.

