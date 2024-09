Cuerpo abre la puerta a retrasar "semanas" el presupuesto para dar tiempo a la negociación

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido este miércoles la conveniencia de dar "espacio para conseguir que el resultado de la votación (de los objetivos de déficit) sea un resultado positivo", porque presentar presupuestos "semanas antes o semanas después" no va a cambiar su contenido.



En una entrevista en Onda Cero, Cuerpo ha defendido la decisión del Gobierno de retirar la votación de la senda de estabilidad, prevista para este jueves, para dar tiempo a la negociación y evitar así que fuera de nuevo rechazada en el Congreso.



El ministro no ha aclarado si se plantea dar un mayor margen de déficit a las comunidades autónomas, como reclama Junts, aunque sí ha señalado que "cuanto más crezcamos menos esfuerzo tendremos que hacer" para ajustar las cuentas públicas, lo que podría apuntar a que la revisión al alza de la previsión de aumento del PIB para los próximos años podría dar margen presupuestario adicional.



De hecho, el Gobierno sigue negociando con la Comisión Europea el límite de aumento del gasto que España incluirá en el plan fiscal estructural -que remitirá el próximo 15 de octubre- para cumplir con el objetivo de déficit que, ha insistido, será del 2,5 % del PIB para 2025, el dato de la senda de estabilidad propuesta y ahora retirada.



Cuerpo ha restado importancia al cumplimiento de los plazos presupuestarios -la Constitución establece que las cuentas deberían entrar en el Congreso antes de octubre- porque "el hecho de que (el presupuesto) se presente unas semanas después no va a ser óbice de que tengamos unos buenos presupuestos para el año que viene".



"No tenemos por qué apresurarnos sin tener ese resultado positivo en la mano", ha defendido, sino apostar por "un enfoque de negociación para ser capaces de ir paso a paso avanzando hacia los presupuestos".

