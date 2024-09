El PP exige a Pedro Sánchez que "dé la cara" por la investigación a su mujer y su hermano

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "dé la cara" porque las últimas informaciones apuntan, según los populares, a que "hay caso" en la investigación abierta contra la mujer y el hermano del jefe del Ejecutivo.



La Audiencia Provincial de Madrid ha establecido este martes que el juez Juan Carlos Peinado es el competente para decidir si investiga la querella que interpuso Hazte oír contra Begoña Gómez, mujer del presidente, por presunta apropiación indebida de un software del máster de la cátedra universitaria que codirigía.



Además, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado nuevamente en dependencias de la Diputación Provincial de Badajoz para "recoger información" relacionada con la investigación judicial abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, según ha informado la institución provincial.



"¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez comparezca públicamente y dé explicaciones? La situación es insostenible", ha criticado el portavoz popular en una declaración sin preguntas en el Congreso de los Diputados.



En reacción a ambas noticias publicadas este martes, Tellado ha pedido a Sánchez que "aclare el grado de responsabilidad de sus familiares y el suyo propio" en estas presuntas irregularidades, porque en su opinión, "el 'no hay nada' ya no vale".



"Exigimos que desde el Gobierno de España se aclaren los términos de estos casos de corrupción que afectan al entorno personal del presidente y que no podrían ser posibles sin la participación del propio presidente", ha dicho.



En su opinión, si Begoña Gómez "convirtió el Palacio de La Moncloa en un centro de negocios es porque ha abusado de la condición de esposa del presidente del Gobierno" y si David Sánchez fue "contratado de forma irregular en la Diputación de Badajoz" fue "por ser el hermano del secretario general del Partido Socialista".



Además, ha acusado al presidente del Gobierno de "escapar" con viajes para no dar explicaciones. "No nos extrañaría que a lo largo de esta tarde Sánchez nos mande la tercera carta", ha ironizado.

