Sanidad retira un complemento alimenticio que contiene el principio activo de la viagra

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado este martes la prohibición de comercialización y retirada del mercado del complemento alimenticio 'Max Ero Plus', por contener la sustancia sildenafilo, un principio activo de la viagra, que no declara en el etiquetado.



En un comunicado, la Aemps ha explicado que la presencia del sildenafilo confiere al producto la condición de medicamento, pero esta sustancia se oculta al consumidor pese a que puede causar daños graves para la salud.



La Aemps, que ha tenido conocimiento de esto a través del Grupo de Consumo de la Policía Judicial, ha analizado el producto en el laboratorio y ha constatado que tiene sidenafilo "indicado para restaurar la función eréctil deteriorada mediante un aumento de flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5)".



Según la Aemps, "los inhibidores de PDE-5 están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión, hipertensión arterial no controlada, historia de accidente isquémico cerebral, pacientes con insuficiencia hepática grave y personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica o trastornos hereditarios degenerativos de la retina".



Además, presenta interacciones con otros medicamentos y puede provocar reacciones adversas de diversa gravedad como las cardiovasculares, ya que su consumo se ha asociado a infarto agudo de miocardio, arritmia, palpitaciones, taquicardia, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es