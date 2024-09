Núñez Feijóo sobre el techo de gasto: "Parece que las reuniones en Suiza han salido mal"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes, tras conocerse que el Gobierno retirará la senda de estabilidad, que "parece ser que la reuniones en Suiza han salido mal" y se ha decidido que "España no tenga, al menos de momento, presupuestos para 2025".



"Esta España actual es una España ingobernable y este Gobierno en lugar de ser humilde y buscar apoyos, es arrogante y soberbio y está insultado todo el día a la oposición", ha denunciado Feijóo en una entrevista en Telecinco recogida por EFE.



El Consejo de Ministros acordará en su reunión de este martes retirar la tramitación parlamentaria de la senda de estabilidad, un paso previo a los presupuestos, para ganar tiempo en la búsqueda de apoyos y evitar así un nuevo rechazo en el Congreso en la votación que estaba prevista para este jueves.



El Congreso iba a votar por segunda vez este jueves la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027 y todo apuntaba que se iba a repetir el resultado de la primera votación: rechazo con los votos de PP, Vox y Junts.



Ante esta decisión, el jefe de la oposición ha recordado la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que un gobierno sin presupuesto "no tiene coche ni gasolina" y ha recalcado que ahora Sánchez no tiene ni lo uno ni lo otro.



Feijóo ha rechazado cualquier responsabilidad, dado que el Ejecutivo no se ha sentado a hablar con ellos, y ha subrayado que es el Gobierno quien tensiona, insulta, descalifica e intenta destruir a la oposición, hacer mudos y dividir a la sociedad.



"Ya está bien de echarme la culpa de los problemas de la minoría parlamentaria en la que está el Gobierno", ha afirmado y ha explicado que el PP no puede apoyar una senda de estabilidad que incrementa el gasto para el Gobierno central y prevé los mayores ajustes para las comunidades autónomas que tienen que gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales.



Feijóo ha vuelto a rechazar la presentación de una moción de censura y ha incidido en que el adelanto electoral dependerá de cuando Sánchez pierda definitivamente el apoyo de nacionalistas y separatistas.

