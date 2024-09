UGT y CCOO ven agotada la negociación de la jornada laboral con la CEOE

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, creen que las negociaciones para reducir la jornada laboral están agotadas con la patronal CEOE y han instado al Gobierno a dar ya forma legal a la medida.



En declaraciones a los medios este martes en la estación madrileña de Atocha a donde han acudido para repartir información sobre las movilizaciones de este jueves, Álvarez ha subrayado que "no hay ningún avance" con la patronal, con la que vuelven a reunirse esta tarde convocados por el Ministerio de Trabajo.



"Las negociaciones con la CEOE (...) en estos momentos están agotadas", ha incidido el líder de UGT, que ha emplazado a la ciudadanía a reclamar esta reducción a 37,5 horas semanales ante los grupos políticos.



"La CEOE ha llegado a la conclusión de que esta medida no tiene mayoría en el Parlamento y, en consecuencia, no tiene ningún interés en negociar", ha considerado Álvarez, que ha afeado eventuales contactos entre la patronal y Junts para bloquear esta medida recogida en el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar.



Sordo también ha criticado la actitud de bloqueo de la CEOE y ha reconocido que no esperan demasiado de la reunión de esta tarde.



El Gobierno, ha reclamado el líder de CCOO, tiene que empezar a preparar el punto de salida de la negociación e ir pensando "cómo lo traduce en un proyecto de ley".



Ambos sindicatos, que este jueves han convocado concentraciones en distintas ciudades, defienden la necesidad de reducir los tiempos de trabajo y van a iniciar una ronda de reuniones con los partidos políticos para que se pronuncien sobre este cambio.



El Ministerio de Trabajo vuelve a reunir esta tarde a patronales y sindicatos en una mesa de negociación sobre la que puso hace dos semanas una serie de propuestas, entre las que estaban bonificaciones en contrataciones para las pymes, para intentar sumar a la CEOE al pacto.

